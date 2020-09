Cayetana Álvarez de Toledo se abstendrá en la moción de censura de Vox

Cayetana Álvarez de Toledo ha manifestado su pretensión de abstenerse en la moción de censura anunciada por Vox para este mes de septiembre. La diputada y exportavoz del PP justifica su postura porque "no hay alternativa razonable a la abstención": "No se puede apoyar al presidente Sánchez ni tampoco vamos a apoyar al candidato Santiago Abascal".

La diputada de Vox se ha pronunciado sobre sus intenciones antes de que Vox haya concretado quién será el candidato alternativo en la moción de censura que fue anunciada el pasado mes de julio con vistas a presentarla este mes de septiembre. Según ha señalado el propio Abascal, aunque no lo confirma, tampoco descarta ser él el candidato alternativo.

Álvarez de Toledo ha realizado estas declaraciones en la Cadena SER este lunes, casi un mes después de haber sido apartada de la portavocía nacional del PP tras ciertas desaveniencias ideológicas con la cúpula actual de la formación, que en su lugar ha colocado a Cuca Gamarra y al alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida.

"No veo alternativa razonable a la abstención en la moción de censura de Vox. No podemos apoyar que Sánchez siga siendo presidente. Y no podemos apoyar que Abascal sea presidente”. Hoy, en @AquiCunihttps://t.co/BNSTbM23EO