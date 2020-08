Álvarez de Toledo mantendrá su escaño: "Voy a averiguar hasta dónde llega la libertad de un diputado"

Tras su reciente destitución como portavoz parlamentaria del Partido Popular, Cayetana Álvarez de Toledo ha concedido una entrevista a El Mundo en la que habla de su futuro inmediato. Según señala, mantendrá "por el momento" su escaño y pretende "averiguar hasta dónde llega la libertad de un diputado de base".

Según afirma, seguirá como diputada por Barcelona para "saldar una deuda moral con los españoles de Cataluña que confiaron en el PP en el momento más difícil".

En la entrevista publicada este domingo, la exportavoz del PP también recuerda unas palabras sobre ella que pronunció Gabriel Rufián, diputado de ERC, en las que aseguraba que es "inasequible al desaliento". "Tenía razón. No logro desanimarme. Conozco de primera mano los defectos de la política contemporánea. Y, sin embargo, no me resigno a que la política sea una habitación cerrada, dominada por camarillas, donde proliferan el amiguismo y las puñaladas”, apunta Álvarez de Toledo.

Sobre las "diferencias" dentro de la formación que preside Pablo Casado, la diputada se pregunta: "¿Así que el Partido Popular quiere ensanchar su espacio electoral y resulta que Feijóo y yo no podemos convivir en el mismo partido? Entonces acabaremos fundando un partido por cada ciudadano”.

Teodoro García Egea

En la entrevista Álvarez de Toledo también opina sobre Teodoro García Egea, secretario general del PP, y de las "influencias" que este haya podido ejercer sobre Casado para tomar la decisión de destituirla. "Desde el primer minuto, se propuso controlar de forma absoluta la dirección del Grupo parlamentario y restringir al máximo mi margen de actuación", asegura.