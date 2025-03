La ultra Orriols borra el tuit donde vinculaba el atropello en Alemania con la inmigración musulmana

La alcaldesa de Ripoll, Sílvia Orriols, tiene a gala su compromiso con la verdad, sea o no políticamente correcta. Sin embargo, la líder de Aliança Catalana, formación radical conocida por su hostilidad contra el resto de España y la inmigración extranjera, ha evitado rectificar o disculparse tras lanzar una acusación en redes que se ha revelado como falaz. Y es que, poco después de producirse el atropello masivo en Mannheim, Alemania, el pasado lunes, que dejó dos muertos y once heridos, Orriols no dudó en publicar en X un tuit en el que vinculaba el suceso con las políticas indulgentes respecto al cierre de "mezquitas" y las "deportaciones".

"Decenas de atentados en territorio europeo, el último hoy mismo [por el lunes] en Alemania, y nuestros gobiernos y parlamentos legislando contra quien lo denuncia y lo combate en lugar de cerrar mezquitas y hacer deportaciones masivas", manifestó Orriol. Y añadió: "No habrá risas, no…". El tuit iba acompañado de una fotografía en la que aparecía una pierna mutilada en medio de la calle. No obstante, el autor del atropello, pese a lo sugerido por la líder nacionalista, no es inmigrante ni musulmán, sino alemán. Se trata de un hombre, como se ha sabido después, que responde al nombre deAlexander Scheuermann, cuenta con 40 años y está vinculado con movimientos de extrema derecha —si bien aún se desconoce si el motivo del atropello fue ideológico—.

Tras conocerse esta información, Orriols ha procedido ha borrar el tuit —que en su momento circuló con gran profusión por las redes, cosechando numerosos 'likes' y comentarios en sintonía con su tesis—. En cualquier caso, la dirigente nacionalista —a la que las encuestas otorgan un crecimiento de cinco diputados en los próximos comicios al Parlament y cuyas posturas radicales están llevando a Junts extremar las suyas— ha evitado rectificar o emitir disculpas por dicha publicación.