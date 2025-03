La TV3 de Illa no pasa página: los contertulios separatistas doblan a los constitucionalistas

La normalización institucional de la que ha hecho bandera el Ejecutivo de Illa no ha alcanzado a TV3. Según el último informe del Consejo del Audiovisual Catalán (CAC) —el ente que vela por la neutralidad de los medios públicos catalanes— sobre "pluralismo político en los contenidos informativos y de actualidad de la televisión y la radio", en las tertulias diarias del programa 'Els Matins' del canal catalán participaron el doble de personas partidarias de la secesión que contrarias a ésta. Se trata del primer estudio de esta índole que abarca los primeros seis meses de Salvador Illa al frente de la Generalitat, pues analiza el periodo comprendido entre julio y diciembre de 2024.

Así, en el último semestre del año pasado, en 'Els Matins' —la tertulía política más emblemática de la cadena— 74 contertulios intervinieron en 382 ocasiones. Y de ellos, 29 están a favor de la secesión, 13 están en contra y 32 no se han manifestado sobre la cuestión. Esto significa que el 39% fueron separatistas, el 17,7% no separatistas y el 43,3% no se definieron. Las intervenciones de los primeros, además, fueron mucho más numerosas, pues una de cada dos la llevo a cabo un analista independentista (54,7%). Entre los tertulianos más habituales, se contaron Oriol March (periodista de 'Nació Digital'), Esther Vera (directora de 'Ara'), Joan Tardà (exdiputado de ERC), o Vicent Partal (director de 'Vilaweb').

Por lo demás, los periodistas no estrictamente políticos que trabajan en TV3 también suelen significarse por sus posturas favorables a la secesión o las tesis nacionalistas. Sin ir más lejos, Núria Marín, presentadora de 'Love cost' en 3CAT, propuso en una entrevista publicada ayer en 'Ara' vender los pisos de Barcelona solo a los compradores que se expresaran en catalán para proteger la identidad "nacional", que consideraba asediada por los 'expats' —extranjeros radicados en Cataluña con trabajos liberales y altos ingresos económicos—. "Si queremos proteger la lengua, quizá tengamos que vender los pisos de Eixample a la gente de aquí, a la que habla catalán", defendió.