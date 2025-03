El Tribunal de Cuentas le lee la cartilla a Aliança Catalana: ve "irregularidades" en sus gastos electorales

Entre el secesionismo radical, Aliança Catalana mantiene una reputación sin tacha frente a otras formaciones que incumplieron sus promesas durante el 'procés'. Sin embargo, la gestión de la formación ultra en otros ámbitos —al margen de sus controvertidas ideas— comienza a desgastar su imagen. Sin ir más lejos, el Tribunal de Cuentas ha detectado diversas irregularidades y una posible infracción sanción en su primer examen al partido de Sílvia Orriols. Según el informe de fiscalización de las elecciones locales de 2023, que le auparon a la alcaldía de Ripoll, AC superó el gasto electoral establecido en 359,62 euros —fijado en 3.516,15 euros—. Una cantidad que, según el artículo 17 de la Ley de financiación de los partidos constituye una "irregularidad sancionable" que conlleva una sanción de hasta cinco veces el monto excedido.

Este no es el único incumplimiento detectado en el examen, que registra una donación de 500 euros en la que no figuraban los datos del donante. Asimismo, ha hallado aportaciones por un total de 3.024,85 euros sin la debida acreditación y un gasto de 1.070,14 euros sin ninguna factura que lo justifique. A ello se le suma que Aliança reportó gasto en propaganda electoral cifrados en 605,14 euros que el Tribunal de Cuentas considera que deben computar como gastor ordinario al no cumplir los requisitos para recibir subvención.

Finalmente, según el artículo 124 de la LOREG, la formación ultra debió abrir una cuenta bancaria específica para los comicios de 2023, pero AC no presentó evidencia de su apertura. Así, se realizaron pagos por valor de 3.524,85 euros y cobros por 3.270 euros que incumplieron el reglamento al llevarse a cabo en efectivo. Por todo ello, el informe aconseja al Ministerio del Interior reducir en 7.500 euros la ayuda electoral a AC.