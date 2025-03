El traspaso de la inmigración vuela los puentes de Illa con el constitucionalismo catalán

En su primer medio año, la legislatura de Illa ha estado marcada por la asunción de proyectos largamente acariciados por el secesionismo. Desde la puesta en marcha de un concierto económico catalán —que según los expertos disuelve la solidaridad entre comunidades—, el incremento de la presión lingüística sobre los catalanes castellanohablantes o la conversión de la Comisaría de Vía Laietana en un memorial contra el franquismo. A ellos se le suma ahora la transferencia de la gestión de la inmigración a Cataluña arrancada por los neoconvergentes a Pedro Sánchez, cuyas implicaciones han desatado un fuerte rechazo entre el constitucionalismo. Y, muy particularmente, en el catalán, que ve así como el primer presidente nominalmente no nacionalista desde Montilla aplaude una nueva —y crucial— cesión al independentismo.

Esta cesión, además, se encuentra ligada al citado fomento del monolingüismo, como reconoció ayer el propio Puigdemont —que volvió a ligar los futuros derechos de los extranjeros a su conocimiento del catalán—. Cuestión, como es sabido, muy sensible para el constitucionalismo en Cataluña, tal y como relata a 'Vozpópuli' la presidenta de la Asamblea por una Escuela Bilingüe (AEB). "Estamos asistiendo al desmantelamiento del estado en Cataluña, planificado y ejecutado por los responsables del golpe del 2017", manifiesta Ana Losada. "En un infame documento se habla de inmigración, y se introduce en él a los no nacidos en Cataluña ¿Por qué?", añade, ponderando que no se trata de un detalle "superfluo" y que todo "tiene un motivo".

"Y por supuesto", prosigue, "se une la nacionalidad a la exigencia lingüística de la Generalitat". En este sentido, Losada, tras señalar que "no hay hay adjetivos para este acuerdo propio de gobiernos xenófobos", asevera que tampoco pueden quedar dudas respecto a su interpretación porque el mismo Puigdemont ha "dejado claro" en sus declaraciones que el catalán será un "elemento indispensable para obtener la ciudadanía". Pero alerta: "Daremos la batalla e intentaremos despertar a los ciudadanos porque ya no se puede ni se debe callar más".

"Xenófobo" y "reaccionario"

No menos rotunda ha sido la lectura de Impulso Ciudadano, que también juzga "xenófobo" el acuerdo —además de "contrario a la eficacia administrativa"—. En una publicación en su cuenta de X, el colectivo resaltó la gravedad de que los socialistas se refieran a Cataluña "como país" e incluyan en un pacto sobre inmigración referencias a los "nacidos fuera de Cataluña". Asimismo, y teniendo en cuenta que el texto establece que será la Generalitat la que decida el perfil de los contratados en sus países de origen, advirtió de que el acuerdo da "vía libre a la Generalitat para condicionar la residencia a los requisitos lingüísticos". "El discurso más reaccionario y xenófobo de Junts ha sido comprado por el PSOE, que ahonda en la doctrina del muro separador", resumió la entidad.

De su parte, Sociedad Civil Catalana sostuvo que la presente cesión supone un "vaciado de competencias" de la Policía y la Guardia Civil que pretende "asentar estructuras de Estado" en Cataluña. Y no dudo en denunciar que la "agenda separatista del Gobierno y la Generalitat es un atropello a la integridad territorial de España". Unas palabras que resaltan la brecha abierta entre la entidad y Salvador Illa, que hace cinco años, cuando era secretario organización del PSC, acudió a la primera de las manifestaciones masivas que SCC convocó contra el 'procés' —y de la que estuvo ausente el entonces líder de la formación, Miquel Iceta, que solo se sumó a la siguiente tras el éxito de la primera—.

Finalmente, al malestar de estas entidades se le agregó el manifestado por el líder de la oposición constitucionalista en el Parlament, el 'popular' Alejandro Fernández, para el que la cesión —recordó— no equivale tanto a la preocupación del nacionalismo por la inmigración sino a su voluntad de erigir "estructuras" de un futuro Estado. Una evidencia más, a su juicio, de que el "procés no se ha acabado".