La solidaridad 'fake' de la Generalitat: Madrid atiende hoy a 218 menas más que Cataluña

El reparto de Menas ha vuelto a poner en evidencia el trato desigual que el Gobierno de Pedro Sánchez dispensa a las distintas autonomías en función de sus intereses políticos. Sin embargo, el agravio comparativo respecto a este asunto ha alcanzado una dimensión mayor que en anteriores ocasiones. Y es que el Ejecutivo enviará 700 menores no acompañados a la Comunidad de Madrid Isabel Díaz Ayuso —convertida en la antagonista oficial del Gobierno de coalición y sus pactos con el separatismo— y tan solo 20 a Cataluña. Ante la controversia suscitada por esta dispensa concedida a Cataluña —que se suma a la reciente condonación de 17 millones de deuda autonómica o a la puesta en marcha de concierto económico para la región, entre otras concesiones—, el Ejecutivo ha justificado que Cataluña ha hecho un esfuerzo de acogida previo mayor que el de otras autonomías.

"Hay comunidades que han hecho más esfuerzos. Entre ellas, la que usted me cita [en alusión a Cataluña]", ha alegado el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres. Sin embargo, este aserto parece no corresponderse con las cifras concretas que aporta cada autonomía. En relación a Cataluña, tal y como ha confirmado a Vozpópuli el Departamento de Derechos Sociales e Inclusión, y con datos actualizados a febrero de 2025, el número total de menores inmigrantes no acompañados tutelados por la Generalitat asciende a 6.432. Esta cifra incluye a jóvenes que en la actualidad tienen hasta 23 años, pues el sistema catalán les ofrece protección social hasta esa edad. No obstante, la cifra de menores no acompañados que cuentan con menos de 18 años es sensiblemente menor: 2.224.

En lo referente a la Comunidad de Madrid, ésta ha indicado a 'Vozpópuli' que, a pesar del intento de manipular la distribución, y de hacer creer a la opinión pública que Cataluña es más "solidaria" que Madrid u otras regiones, la realidad es que, en 2024, la región realizó un "mayor esfuerzo que Cataluña a la hora de atender a estos menores". Así, la comunidad madrileña atendió a un total de 2.442 menores. Esto es, 218 menores más que Cataluña —y ello sin contar que ésta última cuenta con 8 millones de habitantes y Madrid con 7, lo que agudiza aún más el desequilibrio—.

El relato oficial

En cualquier caso, el mensaje del presunto esfuerzo extra acometido por Cataluña ha sido reiterado este martes por las distintas fuerzas que han alcanzado el acuerdo para reparto tan desigual. Por una parte, Junts ha insistido en que éste obedece a "criterios justos y equitativos", lo que redundará, ha asegurado, en una mayor eficacia a la hora de garantizar la "integración" y "oportunidades de vida" a estos menores. Menos diplomática se mostró la portavoz neoconvergente en el Congreso, Míriam Nogueras, el verano pasado sobre su negativa a que Cataluña acogiera más menas: "A veces se confunde solidaridad con abuso".

De su parte, la portavoz del gobierno catalán, Sílvia Paneque, ha rechazado este martes las lecturas "mercantilistas" o de "intercambio de cuotas al ser inquirida al respecto, pero recordando que Cataluña en particular "tiene una trayectoria de acogida y solidaridad importante".