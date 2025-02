El sector crítico de ERC trata de que Junqueras no pueda repetir como presidente

La victoria de Junqueras en las elecciones internas de ERC no apaciguó a su sector crítico, Nova Esquerra Nacional. Ante la asamblea en la que se votará la nueva hoja de ruta de los republicanos el fin de semana del 15 y 16 de marzo, la facción comandada por Xavier Godàs —que quedó segunda en los pasados comicios— ha presentado una serie de enmiendas para modificar los estatutos del partido con un objetivo: que Junqueras no pueda volver a ser presidente de la formación. Según la norma vigente, la presidencia y las secretarias generales se pueden reelegir "ininterrumpidamente" hasta un máximo de 12 años. Sin embargo, una cláusula creada 'ad hoc’' para Oriol Junqueras, abole dicho límite si estas funciones no se han podido desarrollar "plenamente" debido a la "represión política".

Los de Godàs proponen eliminar dos términos de los actuales estatutos. Por una parte, desean suprimir la palabra "ininterrumpidamente", de manera que no se pueda estar en el cargo más de doce años, sea de forma continua o discontinua. Por otra, plantean borrar el término "plenamente", pues en el caso de Junqueras, pese a estar inhabilitado, consideran que sí le está siendo posible realizar su labor como líder de esta formación. En cualquier caso, de ser aprobada la enmienda no tendría efectos retroactivos, con lo que no se aplicaría hasta el próximo congreso del partido, dentro de cuatro años. En el que, si la actual Ejecutiva sigue al frente, Junqueras llevaría 17 años en el cargo.

Al mismo tiempo, Nova Esquerra Nacional, la principal corriente crítica de ERC, pretende robustecer su papel dentro de la formación, para lo que propondrá regular la constitución de corrientes de debate internas del partido. Así, su propuesta es que los movimientos internos que cuenten con el apoyo de un 3% del total de la militancia podrán expresar sus opiniones en los órganos del partidos, presentar propuestas en congresos, conferencias y asambleas, acceder a los medios de comunicación internos y participar en procesos de deliberación. Conviene recordar que alcanzar el porcentaje requerido para constituirse en facción crítica se conseguiría tan solo con el respaldo de 240 militantes.