El sanchismo llega a TV3: Illa relega a los humoristas independentistas

La semana pasada, levantó un gran revuelo la tentativa separatista de convertir La 2 en la "nueva TV3". Junts se apuntó un nuevo tanto en su pugna por ocupar el liderazgo secesionista arañando una nueva cesión al Gobierno de Sánchez: que el segundo canal de RTVE emita en Cataluña íntegramente en catalán. El veto al castellano en la cadena —que hasta ahora emitía su programación en Cataluña de manera bilingüe— implicará, según el Ejecutivo central, convertir los estudios de Sant Cugat del Vallés en nuevo "hub audiovisual" catalán. Lo que, como relatamos en 'Vozpópuli', permitirá la contratación prioritaria de las productoras alineadas con el independentismo. Sin embargo, la mutación de La 2 en altavoz del nacionalismo podría verse compensada por la desactivación parcial del sesgo independentista de TV3.

Y es que uno de los buques insignia de la cadena, el programa de humor nacionalista 'Polònia', parece está siendo maltratado en la parrilla. El espacio, dirigido por Toni Soler, no se emitirá está semana en su horario habitual debido a su coincidencia con el encuentro entre el Futbol Club Barcelona y el Valencia —que se emitirá en DAZN y Movistar—. En su lugar, TV3 ha decidido emitir el film 'La Metralla'. Y aunque es cierto que esta retirada de carácter estratégico no es definitiva sino provisional, también lo es que es la segunda vez que la cadena cancela la emisión del espacio por motivos similares —la última vez, fue el pasado 28 de noviembre—. Y que el programa, uno de los más exitosos del canal autonómico, llevaba nada menos 20 años sin ver alterado su lugar en la parrilla.

A nadie se le escapa que esta inédita falta de miramiento tiene lugar con un Ejecutivo socialista en la Generalitat. Y que este nuevo "desprecio" —que actúa a modo de aviso para navegantes— va dirigido a un programa que se caracteriza por su beligerancia contra todo lo que se identifica con el constitucionalismo o España —categoría en la que incluyen al PSC, pese a su declarado catalanismo—. Recordemos, por ejemplo, que el espacio aprovechó la tragedia de la Dana para caricaturizar a nuestro país como un Estado atrasado y franquista. Y, concretamente, al líder del PSC, Salvador Illa, suelen retratarlo como un político de derecha —a la que solo identifican con España—, al servicio de Pedro Sánchez y enemigo de la lengua catalana —pese a que lingüísticamente defienda las tesis del nacionalismo y no haya vuelto a expresarse en español desde la campaña—.

Humoristas contra el PSC

Significativamente, ni 'Polònia' ni el resto de cómicos del canal habían aminorado su discurso corrosivo contra el PSC pese al triunfo electoral de éste. En este sentido, el guionista y humorista Manel Vidal compartió hace unas semanas en redes una frase que rezaba que el "PSC contribuye a la idiotización de la conversación" —pese a que el código deontológico del canal prohíbe a sus profesionales expresar opiniones políticas de manera pública—. Y eso que Vidal fue apartado de late night 'Zona Franca' en 2023 por vincular en un gag a los votantes del PSC con el nazismo. Pero tal vez aquella represalia 'avant la letre' —Illa aún no gobernaba en Cataluña pero las encuestas lo auguraban— fuese un aviso de lo que estaba por venir.

No en vano, el canal había anunciado a bombo y platillo para el pasado 12 de diciembre el retorno estelar de un tándem de cómicos que llevaban cinco años sin trabajar juntos, Òscar Dalmau y Òscar Andreu —conocidos como 'los Òscar'—. El espacio, titulado 'Tot torna' y concebido como una crónica en clave secesionista de eventos destacados de la historia reciente de Cataluña, iba a emitirse justo después del citado 'Polònia'. No obstante, en el último instante y sin mediar explicación, la CCMA suspendió su estreno en TV3 y publicó todos los episodios de golpe en la plataforma online 3CAT. Cabe señalar que tanto Andreu como Dalmau no son solo son conocidos por su compromiso con la causa separatista, sino también por su hostilidad con el PSC. En particular, Andreu ha asociado en diversas ocasiones a los de Illa en redes con la "cal viva" de los Gal.