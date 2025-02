Radicales independentistas asaltan el balcón del Ayuntamiento de Vic y arrancan la bandera española

El separatismo prosigue su campaña contra la presencia de símbolos españoles en las instituciones catalanas. En un vídeo difundido en la red social X, aparece un activista encapuchado que, tras trepar al balcón del Ayuntamiento de Vic, corta la bandera de España instalada en el consistorio y la lanza a la calle, dejando intactas la enseña catalana y la municipal. El asalto, llevado a cabo el pasado sábado por la noche, ha sido reivindicado por Nosaltres Sols! una entidad juvenil consagrada a la "liberación nacional" y que toma su nombre de un grupo terrorista de corte fascista que operó en Cataluña a principios de los años 30. En su manifiesto, además, reivindican que solo es catalán "quien forma parte de la lengua catalana".

"La batalla por nuestra libertad comienza aquí, catalanes", narra una voz en off en el vídeo, que, además de mostrar su asalto al balcón del consistorio para quitar la bandera española, incluye un beligerante discurso contra la democracia española. "La ocupación no es solo militar, política o económica. También es mental", asegura el colectivo. Acto seguido, detallan la "guerra psicológica" presuntamente orquestada por España para suprimir la identidad catalana. "Nos imponen sus símbolos para hacernos creer que formamos parte de un Estado que rechazamos, pero nosotros no lo aceptamos y emprendemos el camino de la acción combativa", manifiestan. Así, revelan que su estrategia para defenderse del Estado español pasa por "destruir su presencia en nuestras calles, en nuestras instituciones y en nuestras mentes".

Finalmente, el colectivoa anuncia que el ataque de Osona es solo el comienzo, pues llevarán a cabo "muchos más en todos los Paises Catalanes". "Lucharemos hasta el fin. ¡Viva Nosaltres sols y viva Cataluña!", sentencian. No es la primera vez que extremistas de índole secesionista asaltan el balcón del Ayuntamiento de Vic para arrancar la bandera española, si bien en el pasado sus autores fueron miembros de los llamados Comités de Defensa de la Republica, más conocidos como CDR.