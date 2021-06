Junts per Catalunya intenta capitalizar los indultos, pese a oponerse en una primera instancia a esta medida de gracia. El ex presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, y su equipo han decidido contrarrestar el relato de ERC de que su apuesta por el deshielo entre la Generalitat y Moncloa, así como la mesa de negociación, han sido fundamentales en la concesión del perdón.

La nueva consigna en el centroderecha nacionalista es hablar de las "condiciones no explícitas" de Europa a España, así como con Polonia o Hungría, para que se rija por parámetros democráticos si quiere recibir los 140.000 millones de euros de los fondos Next Generation para la recuperación económica tras la pandemia.

En un primer momento intentaron vincular los indultos a la necesidad del Gobierno de limpiar su imagen de cara a la comunidad internacionales tras el duro informe del Consejo de Europa por la penas de sedición. El propio Puigdemont también dejó caer que Sánchez daba los indultos con el fin de anticiparse a una más que probable condena del Tribunal Europeo de Derechos Humanos contra España. Un escenario que también han barajado desde Moncloa y que podría representar un balón de oxígeno para el movimiento independentista.

Puigdemont pugna con ERC por el relato

No obstante, los otros argumentos no eran tan útiles de cara a la particular pugna que mantienen con ERC por la hegemonía del espacio nacionalista. En este sentido, han priorizado promocionar la labor de los eurodiputados (el propio Puigdemont, Clara Ponsatí y Toni Comín) como condición necesaria para estas supuestas "presiones de Europa" al Gobierno de Pedro Sánchez. Así lo han hecho saber en su argumentario interno a los cuadros del partido.

El argumento de las supuestas presiones de Europa no es nuevo. Durante la jornada del 1 de octubre de 2017 desde el Govern de Puigdemont se transmitió la idea de que la canciller alemana Angela Merkel había llamado al entonces presidente Mariano Rajoy para que cesara la actuación de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado en los colegios electorales. Y es que entre los objetivos principales del independentismo está implicar a la Unión Europea en el 'conflicto' territorial.

"España, Polonia y Hungría"

De hecho, el eurodiputado Toni Comín no tuvo reparos en afirmar que la Unión Europa ha puesto "condiciones" a España para recibir las ayudas comunitarias: "Europa le dará 140.000 millones al Estado y, por lo tanto, le puede poner condiciones explícitas y públicas a Polonia y Hungría, y le está poniendo, en esta caso no públicas, al Estado Español para el apoyo financiero", dijo en el programa Més324.

Comín aseguró que a Europa le "genera" unos "costes" la "represión" que, a su juicio, se está viviendo en España contra el movimiento independentista. Y que la "razón decisiva" para haber otorgado los indultos es la "presión de Europa". En este sentido, ha pedido al resto de partidos independentista no pagar "un precio políticos por estos indultos". "Sánchez los tiene que hacer aunque el independentismo no pague un peaje", concluyó.

El eurodiputado no es el único que se ha manifestado públicamente en esta dirección. La portavoz de JxCat en el Parlament, Elsa Artadi, ha sostenido que los "indultos son mérito principalmente del trabajo que se ha hecho desde el exilio" y que llevan "tres años" trabajando en esta dirección.

Se trata de un giro en el enfoque sin precedentes. Antes de que se aprobaran, el partido de Puigdemont los desdeñaba, insistían en que había más de "3.000 represaliados" y pedían apostar por la vía judicial en Europa en lugar de la negociación con el Estado. Pese al acto a la salida de la cárcel, donde los presos han exhibido unidad y algunos de ellos tenido palabras afectuosas por el exmandatario fugado a Bélgica, hay una pugna de fondo entre estrategias opuestas.

Si hasta este miércoles Puigdemont tenía más visibilidad al no verse privado de libertad, ahora Oriol Junqueras podrá formar parte de la mesa de negociación con el Gobierno de Pedro Sánchez e intentar sacar réditos de esta mesa que, desde el inicio, ha sido su propuesta estrella.