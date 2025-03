Puigdemont arremete contra Illa por intentar un acercamiento con los empresarios madrileños

El presidente de Junts per Catalunya (JxCat), Carles Puigdemont, ha acusado este sábado al presidente de la Generalitat, Salvador Illa, de viajar a Madrid para "tranquilizar a los poderes del Estado", mientras Cataluña "se colapsa" por el mal funcionamiento del servicio ferroviario de Rodalies. En la reunión del consell nacional de JxCat en Mollerussa (Lleida), Puigdemont se ha hecho eco del viaje de esta semana de Illa a Madrid, donde pronunció una conferencia en la que pidió que "nadie le tenga miedo a Cataluña porque si a Cataluña le va bien, a España le irá bien", para conseguir la tranquilidad de los empresarios.

Según Puigdemont, "Cataluña no puede tener un presidente que, mientras el país se colapsa con un servicio esencial que afecta a centenares de miles de ciudadanos", en alusión a Cercanías de Renfe, "se va a Madrid para decir que todo va muy bien", porque "no le importa el sufrimiento y los perjuicios que provoca" Rodalies.

"Va a Madrid para tranquilizar a los poderes del Estado diciéndoles que ya no hace falta que sufran, que no iremos a molestarles más, que no iremos más a Madrid a reclamar el dinero que nos deben, ni a reclamar el cumplimiento de las leyes que incumplen", ha denunciado el expresidente de la Generalitat.

También ha acusado al Gobierno de Illa de "poner en riesgo las inversiones industriales críticas" en el Camp de Tarragona y ha reprochado a "los sindicatos estos, de obediencia partidista del Partido Socialista, que, en lugar de defender a los trabajadores y trabajadoras de Tarragona, prefieren defender los intereses del PSOE".

Puigdemont marca distancias con Aliança Catalana

Puigdemont ha pedido a los suyos que trabajen para "desenmascarar la mentira de la normalidad" que propagan los "propagandistas" de los gobiernos socialistas y ha reivindicado a Junts como la "alternativa para defender la nación" catalana. "Hay que ser más fuertes, reagrupar, sumar esfuerzos y contar con gente comprometida, que no pierda la paciencia ni la esperanza", ha recalcado.

Junts debe representar, ha dicho, "una alternativa en positivo, fiel al hilo rojo del catalanismo, que no niega la catalanidad a nadie", que "combate el odio a la catalanofobia" sin oponer "otro tipo de odio" ni fomentar la división, en alusión velada a Aliança Catalana, formación independentista de extrema derecha.