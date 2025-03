El PSOE asume en el pacto que los nacidos en Jaén o Madrid son equiparables a los inmigrantes extranjeros

La ley Orgánica que han presentado PSOE y Junts de la mano, en la que el Gobierno de Pedro Sánchez entrega las competencias en inmigración a la Generalitat de Cataluña equipara en un momento dado a los inmigrantes de fuera de España con los habitantes españoles de otras provincias que viven Cataluña.

En su comunicado el PSOE menciona que "el 18% de la población catalana tiene nacionalidad extranjera y un 24% ha nacido fuera de Cataluña. Estos datos expresan la trascendencia del fenómeno migratorio" equiparando así a los nacidos en cualquier parte de España a los inmigrantes extranjeros, no haciendo ningún tipo de diferenciación y catalogando al resto de peninsulares como "nacidos fuera de Cataluña". Por lo que a ellos se refiere, en este dato entran tanto una persona de Madrid o Jaén como una de Burundi o Australia, lo importante no es de donde son

La competencia integral de los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) y de las devoluciones de extranjeros pasarán a también Cataluña. En los comunicados se recoge que la Comunidad Autónoma se configurará como la "ventanilla única" en su territorio para gestionar las autorizaciones de estancia de larga duración, residencia temporal y residencia de larga duración. Así consta en la proposición de Ley Orgánica de Delegación de competencias en materia de Inmigración que registrarán este martes en el Congreso de forma conjunta el PSOE y Junts gracias al acuerdo sellado entre ambos partidos.

El 'Estado Español'

Este acuerdo ha sido firmado, y asi mismo lo reconocen ambos partidos en sus misivas, en Bruselas, ciudad donde se refugia Carles Pugdemont desde su huida de España tras el intento de Golpe de Estado del 1-O. En ningún momento se nombra a España, siempre haciendo hincapié en el 'Estado Español'. Algo sorprendente viniendo del PSOE, ya que referirse a España como Estado Español tiene una carga política y simbólica muy importante, ya que cuando se habla del Estado no se refiere al país en conjunto, sino a un estado cuya estructura administrativa no refleja los intereses catalanes. Ha sido visto como una forma en el lenguaje que no reconoce la soberanía nacional ni a España como una unidad indivisible y única.

En dos ocasiones nombra así el PSOE a España en un pacto del que el propio Podemos está en contra. Ione Belarra se ha referido al pacto como "racista" y ha criticado que el PSOE haya consensuado esta medida con los de Junts, a los que ha tildado de "partido anti inmigración". Por su parte, Ignacio Garriga de VOX, ha definido al pacto como "criminal y ha denunciado que la cesión de las competencias de inmigración a la Generalitat de Cataluña es un ataque a la unidad nacional y a la seguridad de Cataluña.

Con esto, Cataluña vuelve apuntarse un tanto más, esta nueva cesión del Gobierno a los separatistas se suma a los acuerdos de financiación autonómica, la Ley de Amnistía, la declaración de catalán como lengua oficial de la UE y en las Cámaras de representatividad del Estado, así como la eliminación de los delitos de sedición y malversación.

Ahora además proponen incrementar el número de Mossos d'Esquadra en Cataluña en 1.800 efectivos, hasta alcanzar la cifra total de 26.800 agentes. Esto se debe a la multitud de competencias que podrían tener a partir de ahora, ya que al traspaso de competencias en materia de tráfico y seguridad vial se le suman ahora también las competencias para la prevención, persecución, protección y asistencia a las víctimas de trata y explotación de seres humanos.