El PSC reclama junto a Esquerra "internacionalizar" las selecciones deportivas catalanas

El PSC de Illa sigue cumpliendo los acuerdos de investidura que alcanzó con Junqueras. Así, después de haber puesto en marcha un concierto económico para Cataluña —que según sus críticos consagra la desigualdad entre territorios— o la culminación del traspaso de Rodalies, el grupo socialista sumó ayer sus votos a los de los republicanos y los comunes para "impulsar activamente" las selecciones deportivas catalanas en el plano internacional. También, el despliegue de una "estrategia institucional" para garantizar su reconocimiento en el ámbito internacional y la consiguiente "proyección exterior". Se trata de un objetivo presente en el pacto de investidura sellado con ERC, que señalaba explícitamente la necesidad de promover el "reconocimiento" y "proyección" en el extranjero de las federaciones deportivas de la comunidad.

Con todo, el PSC se ha abstenido en un punto de la resolución que exigía una normativa para regular dicho reconocimiento, así como ha votado en contra de otro que reclamaba poner fin a que los deportistas catalanes están obligados a asistir a las convocatorias de la selección española —extremo que no ha salido adelante—. En este sentido, resulta significativo que Junts se haya abstenido en todas estas iniciativas alegando que "Illa no cumplirá" y que Cataluña solo tendrá selección oficial cuando sea independiente. "Si quieres una selección oficial catalana, no hagas presidente a Illa", subrayó el diputado Francesc Dalmases, en una nítida alusión a los socios de investidura de Illa —ERC y comunes—.

La resolución contó, por otra parte, con el rechazo de la oposición constitucionalista en el Parlament. El portavoz del PP en la comisión de Deportes, Pau Ferran criticó duramente al PSC por respaldar al independentismo en su "vieja aspiración" de romper lazos "culturales, políticos y administrativos con el resto de España". Y recordó que "hace apenas ocho meses, muchos ayuntamientos socialistas instalaban pantallas gigantes para que la ciudadanía pudiera animar a la selección española, y hoy ese mismo PSC se pliega a los intereses de ERC". "Estos son mis principios, y si no le gustan, tengo otros, lo dijo Groucho Marx, pero hoy esta frase la asume el Govern del PSC asumiendo el discurso independentista", denunció, avisando de que su partido no permitirá que se "use a los deportistas como peones en un ajedrez separatista".