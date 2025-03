Presión unánime para que Illa "de la cara" ante el caos ferroviario en Cataluña

El caos en Renfe sitúa en el punto de mira a Salvador Illa. Después de que el viernes pasado una avería provocase cortes y retrasos masivos en seis líneas —obligando a 900 pasajeros a saltar a las vías— y que hoy se haya vivido otra jornada problemática —con cortes en la R7 y R8 y retrasos en la R2, R4 y R11—, la oposición en el Parlament ha exigido al 'president' que comparezca para dar explicaciones. Ayer, fueron Esquerra Republicana, comunes y la CUP los que registraron una petición para que la Cámara catalana acoja un pleno monógrafico sobre el caos ferroviario, que calificaron de "insoportable". Y su fuerza en el Parlament augura que este pleno podría celebrarse en breve.

Por su parte, Junts ha anunciado hoy su intención de forzar la comparecencia de Illa en el pleno que tendrá lugar mañana. Así, su portavoz, Mònica Sales, ha explicado que pedirán alterar el orden del día. "Es inadmisible que Illa siga escondido y no dé la cara. Está desaparecido como si la responsabilidad de que los trenes no funcionen en Catalunya no sea cosa suya", criticó Sales. De aceptarse, luego se votaría si, además, el 'president' debe comparecer en el pleno monográfico —que Illa debería sustanciar en el plazo de un mes—. Mientras, la oposición constitucionalista en la cámara, representada por los 'populares', criticaron asimismo la ausencia del ministro Puente en las reuniones clave sobre esta crisis y recordaron que incidencias como las de la semana pasada "no habían ocurrido nunca antes".

A todo ello, se le suma la presión de los sindicatos, que han convocado una huelga de siete días en Renfe a partir de la semana que viene y que podría caldear aún más una crisis que ha llevado el hartazgo ciudadano hasta cotas inéditas. Este descontento, por lo demás, está siendo capitalizado por entidades secesionistas como la Assemblea Nacional Catalana (ANC), que no ha dudado en convocar una manifestación el próximo 5 de abril con el lema: "Por unos trenes dignos. Única vía: Independencia". "Queremos que quiten sus zarpas de una vez por todas. Queremos su gestión integral. Y para ello necesitamos la independencia", ha justificado el colectivo presidido por Lluis Llach.