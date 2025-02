El 'ómnibus' de Collboni: cuela la Medalla de Oro a Colau junto a la de Clos, Hereu y Trias

Del mismo modo que Illa rehabilitó a Pujol en una serie de encuentros con expresidentes de la Generalitat, Collboni parece decidido a repetir una operación similar con la excaldesa Ada Colau, cuyo legado aparece cada vez más cuestionado. Así, a iniciativa suya, Colau recibirá la Medalla de Oro de la Ciudad junto a exalcaldes menos controvertidos como Joan Clos, Jordi Hereu y Xavier Trias. Todos los grupos, excepto PP y Vox, han votado a favor en la comisión de Presidencia, Seguridad y Régimen Interior, en una decisión que será confirmada en el pleno que tendrá lugar el próximo 28 de febrero. Un distintivo que se sumará al de los exalcaldes Narcís Serra y Pasqual Maragall, que lo recibieron en 1992 y 2008.

Pero la rehabilitación de Colau no está exenta de controversia, pues las formaciones que se oponen pidieron que la votación se tramitase de forma separada. Y es que el PP no rechaza concederle la medalla de Oro a Clos Hereu y Trias, pero sí a Colau —cuyo legado reprueban y del que consideran Collboni no se ha desembarazado—. Por ello, los 'populares' ha hecho reserva de voto, mientras que Vox ha anunciado que votará en contra. Collboni, pese a todo, ha desoído estas crítica y ha optado por una votación en pack que recuerda al decreto ómnibus de Sánchez —que incluía medidas sociales junto a otras más polémicas y finalmente fue recortado para hacerlo plausible al resto de grupos—.

Este reconocimiento llega un momento en el que la figura de Colau está siendo desacreditada en diversos frentes. Por una parte, el Tribunal Superior de Justicia acaba de tumbar su veto al proyecto de construir un Museo Hermitage en el Puerto de Barcelona. "No puede el Ayuntamiento de Barcelona aprobar un plan especial en el que se reserva la decisión sobre qué proyecto cultural puede ubicarse en el Edificio Central del Puerto de Barcelona", ha dictado el tribunal. Por otra parte, la reserva del 30% a viviendas de protección oficial, aprobada durante su mandato, no ha dado los resultados esperados y el PSC está tratando de modificarla —lo que le ha abierto una guerra con los comunes—.