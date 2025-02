La Oficina de Gestión Tributaria de Barcelona denuncia el "expolio fiscal" a Cataluña en un panel luminoso

A pesar de la condonación de 17.000 millones de la deuda catalana, el nacionalismo sigue denunciando un supuesto maltrato económico a Cataluña. Incluso desde las propias instituciones. Es lo que ha ocurrido en Cardedeu, donde la Oficina de Gestión Tributaria exhibe un mensaje contra el "expolio fiscal" a la comunidad a través de un panel luminoso situado en su fachada, según ha denunciado la entidad constitucionalista Impulso Ciudadano. En el panel informativo se puede leer ininterrumpidamente el siguiente mensaje: "Expolio fiscal a Cataluña: 22.000 millones, 2.750€ por habitante". A continuación, el letrero informa que, teniendo en cuenta que la localidad tiene 19.407 habitantes, el "expolio" se cifra allí en 52 millones al año, "tanto si eres catalán como si te sientes español".

La Oficina que muestra el panel se encuentra ubicada en el edificio municipal Mas Riera Valentí, sede del Organismo de Gestión Tributaria (ORGT) de la Diputación de Barcelona y de la Agencia Tributaria de Cataluña. Para IC, el hecho representa una "clara vulneración del principio de neutralidad institucional" recogido en el artículo 103.1 de la Constitución. Y considera que el término "expolio fiscal" fomenta la "confrontación" y "división social". También denuncia la "distinción identitaria inaceptable entre "catalanes" y los que "se sienten españoles", que cuestiona la pertenencia de la ciudadanía en función de su ideología.

"La exhibición de mensajes políticos desde edificios públicos no solo viola principios democráticos básicos, sino que atenta contra la convivencia ciudadana y el respeto institucional; las administraciones deben representar a todos los ciudadanos, no convertirse en plataformas de propaganda nacionalista", ha manifestado el presidente de el colectivo, José Domingo. Por todo ello, IC ha presentado un requerimiento al Ayuntamiento de Cardedeu —en manos del PSC— y la Diputación de Barcelona para que retiren el cartel de la fachada del edificio. Si no lo hacen en el plazo legalmente establecido (10 días hábiles), la entidad interpondrá un recurso contencioso-administrativo para garantizar la "neutralidad institucional" y los "derechos fundamentales vulnerados".