Muere Lluís Prenafeta, el guardián de los secretos de Jordi Pujol salpicado por la corrupción

La CiU de Pujol ha quedado ligada a los escándalos de corrupción que protagonizó a lo largo de sus más de dos décadas al frente del gobierno catalán. Ahora, coincidiendo con el estreno de 'Pare nostre', un film que aborda la confesión del 'expresident' sobre la fortuna que ocultó en Andorra, ha tenido lugar el fallecimiento a los 86 años de edad del exsecretario general de la Presidencia durante aquella etapa: la 'mano derecha' de Pujol, Lluís Prenafeta. Y que, por lo tanto, se le presume conocedor de todos los secretos del 'expresident'. Y es que Prenafeta, un barcelonés nacido en 1939 y que empezó a militar en Convergència a finales de los setenta, permaneció una década entera en el cargo —concretamente, entre 1980 y 1990—.

Durante esos años, Prenafeta fue uno los 'arquitectos' de la Cataluña que Pujol plasmó en su Programa 2000, un plan desvelado por la prensa gracias al cual el entonces 'president' pretendía inocular el sentimiento nacionalista en toda la sociedad —con especial hincapié en los medios de comunicación y la Educación—. De esta manera, Prenafeta fue uno de los artífices de que TV3 se volcase en la configuración de un imaginario exclusivamente catalán y ajeno al resto de España. Una voluntad de expandir la "construcción nacional" que nunca le abandonó, pues en una etapa posterior fue el responsable de la Fundación Catalunya Oberta (FCO), un think tank para difundir las ideas nacionalistas.

Sin embargo, su figura es conocida por los casos de corrupción en los que se vio inmerso. No en vano, Prenafeta fue condenado en 2009, junto al esconseller de Economia Macià Alavedra —otra figura histórica de la antigua Convergència unida a Pujol y salpicado por la corrupción— a un año y once meses de prisión por tráfico de influencias y blanqueo de capitales por cobrar comisiones ilegales en el caso Pretoria, una trama de corrupción urbanística que le valió entrar provisionalmente en la cárcel. Pero pese a este inopinado protagonismo, Prenafeta siempre prefirió permanecer en un segundo plano. A este respecto, se refería a Pujol como al "cocinero", siendo él un mero ayudante. "Yo pruebo los platos e incluso doy mi opinión, y desde la cocina vigilo que se sirvan bien, desde una escalera, en la que me siento en el último peldaño, que lo veo todo", afirmó.