Miguel Tey, de 'crack' de las motos a la cárcel por intento de secuestro

Ascenso y caída de una estrella del motociclismo. El expiloto Miguel Tey fue una figura admirada dentro del mundo del motor en la segunda mitad de lo 90, llegando a erigirse campeón de motociclismo en España en 1996 y del Europeo Superesport en el año 2000. Y, pese a que a juicio de la prensa deportiva y los aficionados a Tey parecía esperarle una trayectoria rutilante, su figura comenzó a desinflarse a partir de entonces, iniciándose una relación conflictiva con la justicia que se ha intensificado en los últimos años. No en balde el expiloto deberá ingresar en prisión después de que un juzgado de Arenys de Mar, en Barcelona, haya decretado su ingreso en prisión por su supuesta implicación en una tentativa de secuestro.

Y es que, tal y como ha avanzado el 'Periódico', Tey fue detenido el pasado viernes por su papel en el secuestro de la mujer de un empresario. Según el rotativo, Tey habría planificado el secuestro de la exmujer del empresario, al que llevaba un tiempo extorsionando junto a otras dos personas. El motivo de tal extorsión, según esta versión, era que el empresario devolviese el dinero que debía a un cuarto (cantidad que rondaba los 60.000 euros). Pero el asunto no se queda ahí, porque la investigación de los Mossos señala que el expiloto formaba parte de una trama de extorsión contra empresarios andorranos —si bien su detención la desencadenó la tentativa de secuestro—.

Tras su detención, el futuro inmediato del antiguo astro no se presenta nada halagüeño. Fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña consultadas por Efe han confirmado que Tey no solo ha ingresado en prisión, sino que lo ha hecho sin posibilidad de que se le otorgue fianza. En cualquier caso, los Mossos d'Esquadra, siguen investigando dado que en el intento de secuestro participaron más personas. Por lo que respecta a Tey, es conocido en la Ciudad Condal por extorsionar a empresarios de la zona alta de Barcelona, y ya había sido acusado en el pasado de robo con intimidación, asociación ilícita, extorsión y tenencia de armas. "Me encantan las mujeres, me gusta el lujo", había contado a un programa de Cuatro en 2013. En aquel programa, también mostró un tatuaje en inglés que rezaba "Tey is rich" [Tey es rico].