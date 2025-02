Llach desata la guerra total en la ANC con su defensa de Comín y Aliança Catalana

Recientemente, la Asamblea Nacional Catalana anunció su hoja de ruta para acometer un "nuevo embate contra el Estado español". Una suerte de reedición del 1 de octubre en la que la entidad viene insistiendo desde hace varios meses y para el que repite que es imprescindible la unidad del secesionismo, en el que incluye a entidades, activistas y formaciones políticas. Sin embargo, este reclamo choca con la propia descomposición del 'lobby' secesionista, cuyas luchas intestinas se han recrudecido en los últimos días a cuenta de la defensa de su presidente Lluis Llach de figuras consideradas "tóxicas" en el ecosistema político catalán como el aspirante a presidir el Consell de la República, Toni Comín, y la formación radical de Sílvia Orriols, Aliança Catalana. Y todo aderezado con reproches al "despotismo" de Llach lanzadas por primeras espadas del colectivo.

En primer lugar, el cantautor catalán ha minado su credibilidad entre un sector de los suyos al salir en defensa de la candidatura de Toni Comín, ex mano derecha de Puigdemont en el Parlamento Europeo y ahora en la picota tras sus irregularidades contables y ser acusado por un asesor de la Eurocámara por presunto acoso sexual y psicológico. En una entrevista en RAC1 el pasado viernes, Llach achacó todo lo anterior a una maquinación para anular a Comín. "Algo que lamentablemente pasa mucho en este país", aseguró. Al mismo tiempo, pidió respeto para la presunción de inocencia de un político al que le unen lazos de amistad. Sin ir más lejos, hace dos años viajaron junto a otros amigos juntos en un velero por la Costa Azul —un viaje que, según la gestora del Consell, también podría haber sido financiado de manera irregular—.

Tras el espaldarazo de Llach a Comín, el exvicepresidente del Parlament y en la actualidad miembro del secretariado de la ANC, Josep Costa, expresó su indignación en X. "Creo que la mayoría de socios de la ANC está de acuerdo conmigo en que el presidente de la entidad no puede salir a la principal radio del país a defender a un político acusado de cosas muy escabrosas por sus propios compañeros". Y agregó: "Son comportamientos que duelen al movimiento y deben erradicarse". Además, Costa aprovechó para cargar contra la labor del cantante al frente de la ANC, revelando que había abandonado la reunión del secretariado nacional en protesta por su "gestión despótica y antirreglamentaria" —aludiendo al obstruccionismo de Llach para nombrar un nuevo secretario, puesto vacante desde hace dos meses y al que Costa se postula—. "La gente que lo dio todo para ganar el 1-O no merece que la sigan manipulando quienes nos han traído hasta aquí. Basta", clamó.

"Hablar no es tan grave"

Teniendo en cuenta la dureza de los reproches, la reacción del habitualmente visceral Llach —llamó "buitres" a los manifestantes contrarios a la secesión o "fascista" a Illa en diversas ocasiones— pudo parecer tibia, pues se limitó a expresar su "enfado" por el hecho que Costa hubiese incumplido el "reglamento interno" de la entidad al airear estas discrepancias en público. Pero Llach no tardó en arrojar más combustible al cisma en la ANC. Y, simultáneamente a su enfrentamiento con Costa, avaló el domingo las polémicas opiniones del expresident Artur Mas, quien llamó hace poco a romper el cordón sanitario al partido de ultraderecha independentista Aliança Catalana —recordando que él tuvo que pactar en su momento con otro partido radical como la CUP—.

"Hablar no me parece tan grave", ponderó Llach en una entrevista 'El Nacional'. Es más, defendió que, con independencia de su opinión personal sobre esta formación —que, como es sabido, combina la hostilidad contra el resto de España con el rechazo a la inmigración extranjera—, "todos los militantes independentistas tienen que encontrar la vehiculación de sus sentimientos". Siendo así, anunció que las personas afines al partido ultra que quieran militar en la ANC serán "siempre bienvenidos mientras dejen el sombrero del partido en la puerta", como exigen a otras formaciones. No es la primera vez que Llach se abre a integrar la sensibilidad del partido de Orriols en la entidad que preside. "Todo el venga será bienvenido, también Aliança Catalana", proclamó en la Diada, desatando la previsible polémica. Una controversia que se repite ahora en la facción afín a ERC, que ha acusado a Llach de "hacerle el juego a la extrema derecha".