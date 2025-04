La CUP se postula como nuevo socio de Illa para evitar ser devorada por Esquerra

En sus primeros compases, el Ejecutivo de Illa se autodefinió como el 'Govern de tothom' [El Gobierno de todos]. Pero los pactos que alcanzado hasta ahora se han producido siempre en el terreno del separatismo y el catalanismo —categoría ésta última que incluye a los comunes—, excluyendo a fuerzas constitucionalistas como el PP y a los partidos que cataloga como "extrema derecha": Vox y Aliança Catalana. De esta ecuación también se ha venido quedando fuera la CUP, pero en este caso por decisión propia. Recordemos que la formación nacionalista se ha preciado siempre de no alcanzar acuerdos con los partidos de filiación española, cajón en el que hasta ahora había ubicado al PSC de Illa, al que tildó en sus inicios como el más de "derechas y españolista" de la historia.

Sin embargo, los anticapitalistas han conculcado este mes la mentada clausula. A principios de abril, la CUP respaldó, junto al resto del bloque de investidura, el decreto urgente del PSC en materia de vivienda, que tenía como objeto poner coto al alquiler de temporada y endurecer las sanciones a los propietarios —y entre cuyas exigencias la CUP demandó aumentar el cuerpo de inspectores—. Una cuestión en la que, como es sabido, la formación radical está echando el resto ante al protagonismo que está adquiriendo otra fuerza cercana, los comunes. Y cuya rivalidad se ha trasladado a los sindicatos que están capitalizando la crisis inmobiliaria: el Sindicato de Inquilinas —afín a los comunes—y el más radical Sindicato Socialista de Vivienda —asociado a la CUP—.

En cualquier caso, el presidente de la Generalitat no ocultó su estupefacción ante este viraje. "Si me hubieran dicho que habríamos llegado a un acuerdo con ustedes, me habría sorprendido, pero ya dije que no me temblarían las piernas y que había que intervenir en esta materia", admitió tras recibir el apoyo de la formación ultra. Respaldo que, además, tiene visos de repetirse en lo que respecta en la guerra del Govern contra los aranceles de Trump, que Illa mantiene y en la que la CUP manifestó que estará "del lado del Govern" —siempre y cuando éste no abandone a los trabajadores, matizó—.

Es el PSC "quien se ha movido"

Los secesionistas, con todo, sostienen que no han flexibilizado sus posturas en estas cuestiones. Y han asegurado que es el PSC "quien se ha movido". En este sentido, la diputada Laure Vega —que es la que ha liderado las negociaciones con los socialistas— aseveró el viernes pasado en una entrevista en la Agencia Catalana de Noticias que en "estos momentos no hay ninguna vía abierta de diálogo" con el Govern y que por el momento "no forman parte de sus socios". Y aunque no descartó que tengan lugar nuevos acuerdos con el Ejecutivo en el futuro, recalcó que estos se llevarían a cabo en sus "propios términos" y se circunscribirían siempre a"cuestiones estructurales".

Las declaraciones de Vega parecen destinadas a salvaguardar la aureola radical del partido, pero no se corresponden del todo con la realidad. Y sí lo hacen, en cambio, con la hoja de ruta que la CUP aprobó en su refundación del pasado septiembre, conocida como el Procés de Garbí. En aquel congreso, se resolvió que la formación preservase la su característica retórica incendiaria, pero, al mismo tiempo, se mostrase como un partido útil alcanzando acuerdos con el resto de fuerzas políticas. El primero de estos propósitos lo han cumplido sin dificultades. El pasado enero, por ejemplo, las juventudes de la CUP reivindicaron el ataque de una parada de Aliança Catalana en Barcelona —que se saldó con el tenderete destrozado y un miembro de AC herido leve—. Mientras, la propia Vega felicitó hace un mes en el Parlament a los inmigrantes que "lanzaron piedras" a los Mossos durante los disturbios en Salt (Gerona).

No obstante, su tentativa por resultar "útiles" no ha cuajado hasta ahora, tras un intento fallido en noviembre de respaldar las cuentas de Illa —que, como es sabido, hubieron de ser prorrogadas—. No se antoja casual que la CUP solo haya decidido tomarse en serio su faceta 'pactista' después de conocerse los datos del último CEO —el 'CIS catalán'—, que pronostica que los anticapitalistas podrían perder un diputado y ver sus escaños reducidos a tres —y ello tras haberse dejado un total de cinco en los anteriores comicios—. Pero, sobre todo, al descubrir que la otra formación de izquierdas y secesionista del Parlament, Esquerra Republicana, podría hacerse con cuatro nuevos escaños, arrebatándole así a la CUP toda posibilidad de resultar significativa en ese espectro.