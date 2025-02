Junqueras exige a Sánchez que condone 15.000 millones de deuda a Cataluña la semana que viene: "Es buen momento"

En los últimos días, tanto Junts como Esquerra vienen coincidiendo en el mismo discurso: los socialistas deben cumplir con las cesiones acordadas si quieren seguir gozando de su apoyo. En este sentido, el presidente de los segundos, Oriol Junqueras, ha reclamado hoy en una entrevista en ‘El Periódico’ que el presidente el Gobierno, Pedro Sánchez, condone el 20% de la deuda que Cataluña tiene contraía con el Fondo de Liquidez Autonómico, situada en torno a los 15.000 millones de euros —una de la concesiones arrancadas por los republicanos a Sánchez a cambio de su investidura en 2023 y que aún no se ha materializado—.

Así, Junqueras ha juzgado que la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera fijada por el ministerio de Hacienda para el miércoles de la semana que viene "es un buen momento". Y es que, ha recordado, de hacerlo así Cataluña podrá ahorrarse 1.300 millones en intereses. En este sentido, Junquera ha remarcado que no admitirá una oferta a la baja por parte del Gobierno: "Hay un compromiso explícito con una reducción del FLA de alrededor del 20% y el Gobierno tiene que cumplir sus compromisos y, en particular, la ministra de Hacienda. Y alrededor de un 20% no es el 21%, de acuerdo, pero tampoco es el 19%".

Por lo demás, Junqueras ha defendido el acuerdo alcanzado en la comisión bilateral del lunes pasado para materializar la transferencia del servicio de Rodalies en Cataluña, que se llevará a cabo a través de una empresa mixta entre el Estado y la Generalitat —y en el que ésta última ostentará la presidencia—. Y es que, después de que Junts tildase el pacto de traspaso 'fake' porque el Estado seguirá teniendo la "última palabra”" el líder republicano no estima un problema que la empresa sea una "filial" de Renfe —al menos, como "primer paso"—. Con todo, la transferencia no ha variado su postura sobre un posible respaldo a los presupuestos: "ERC ya ha dejado muy claro que este año no habrá un acuerdo de presupuestos ni de la Generalitat ni del Gobierno porque ERC quiere garantizar que cualquier acuerdo presupuestario sea bueno y sólo lo será si cumplen con sus compromisos".