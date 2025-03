Junqueras quiere fulminar el castellano y defiende el catalán como única lengua oficial

Los extremismos se encuentran en alza en todo el mundo. Ante este escenario, parte del secesionismo catalán parece haber tomado nota y renunciado definitivamente a la moderación. Por una parte, Junts ha acentuado su discurso nativista en materia de inmigración para eclipsar a una fuerza pujante con la que comparte 'target': Aliança Catalana. Por otra, Esquerra Republicana, además de no renunciar al unilateralismo —su hoja de ruta contempla repetir "un nuevo 1-O"— ha aparcado dos de las consignas con las que el movimiento pretendió durante el 'procés' hacerse con el favor del electorado no nacionalista. A saber: que para respaldar la secesión no era necesario ser independentista y que, una vez alcanzada, tanto el castellano como el catalán serían lenguas oficiales.

Y es que, su líder, Oriol Junqueras, se ha acercado a las corrientes más duras de su partido en la negociación de las ponencias que se votarán este fin de semana en la segunda fase del congreso que, a mediados de diciembre pasado, le aupó a la presidencia de Esquerra. Dichas ponencias decidirán la hoja de ruta ideológica de la formación, cuestionada por el ala dura por sus pactos con los socialistas —y ello a pesar de la dureza que exhibe Junqueras al respecto, que ayer mismo recordó al PSC que ,si no se aviene a cumplir con la "financiación singular", puede ir "olvidándose también de su respaldo a los presupuestos de 2026"—. Y entre las enmiendas que Junqueras ha negociado con las distintas corrientes, se cuentan las relativas al catalán y al soberanismo.

Por lo que respecta a la primera, Junqueras ha aceptado una enmienda de Foc Nou que establece que el catalán debe ser la única lengua oficial en una Cataluña independiente. La enmienda de este grupo, que se define como un "movimiento de liberación nacional" y es el más radical dentro de ERC, fue presentada cuatro veces por el diputado Joan Puig hasta que Junqueras se avino a aceptarla como posicionamiento oficial del partido —y que será votado el fin de semana—. Al principio, Junqueras intentó introducir matices en la enmienda, pero visto que Puig no cedía, resolvió darla por válida. Seguramente, movido por el temor a que un rechazo le pasase factura en un contexto que el secesionismo define como de "emergencia lingüística".

El aranés, tambien oficial

De esta manera, Junqueras radicaliza su postura con respecto a la oficialidad del catalán, que hasta ahora había juzgado compatible con la del castellano —si bien, diluida esta última en la práctica por las políticas a favor del monolingüismo en catalán—. Y se equipara con lo que postula, por ejemplo, la ultra Aliança Catalana, que nunca ha contemplado que el español pueda cohabitar oficialmente con el catalán en una futura República Catalana. Llamativamente, ambas formaciones otorgarían también esa condición en el Valle de Arán al aranés, que, según la visión nacionalista, sí es una lengua "propia" de Cataluña —pese a que solo el 1% de los catalanes la tiene como lengua materna, frente al 50% que tiene el español—.

¡La senda extremista de Junqueras también se ha reflejado, por último, en su rechazo a abrir el partido a sectores "soberanistas" —esto es, partidarios de la Generalitat obtenga más competencias— pero no estrictamente separatistas, tal y como defendía el exdiputado Joan Tardà. Para ello, la corriente que lidera, Àgora Republicana, había propuesto reformular el artículo 2 de los estatutos de ERC, en los que se recogen los objetivos de la formación. No obstante, Junqueras ha rechazado incluir esta enmienda, desacreditando así a Tardà, uno de sus principales valedores durante el agitado proceso de primarias. Sobre esta negativa, Àgora Republicana ha mostrado su "preocupación y sorpresa", pues, a su juicio, contradice la supuesta voluntad de la dirección republicana de "ensanchar la base" —uno de los 'leit motiv' más conocidos de Junqueras—.