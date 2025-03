La juez avala la eutanasia de una joven de Barcelona pese a la oposición de su padre

La Justica avala la decisión de Noelia de poner fin a su vida. La titular del juzgado de lo contencioso número 12 de Barcelona ha avalado la eutanasia de Noelia, la joven de 24 años afectada por una paraplejia cuyo padre paralizó in extremis su muerte asistida el pasado mes de agosto, a través de un recurso en los tribunales. En su sentencia, la jueza desestima el recurso que presentó el padre de la joven, representado por el colectivo católico Abogados Cristianos, contra la decisión de la Generalitat de dar luz verde a su eutanasia, tras el primer juicio celebrado en España por el derecho de la muerte digna. "No se duda del enorme afecto que el padre puede sentir hacia su hija, pero este sentimiento no constituye razón suficiente para justificar su legitimación", resuelve la juez en la sentencia.

La chica recibió la autorización para que se le aplicase la eutanasia hace casi dos años, tras un diagnóstico de paraplejia resultante de una tentativa de suicidio en noviembre de 2022. A raíz de aquel incidente, la joven ha sufrido hondas secuelas que le han conducido a perder su autonomía. Aquel, sin embargo, no había sido el primer intento de suicido de Noelia, que ha tratado de acabar con su vida en reiteradas ocasiones desde su adolescencia.

En el juicio, que ha tenido lugar en el juzgado contencioso-administrativo número 12 de Barcelona, han declarado siete médicos que atendieron en su momento a la joven. Entre ellos, especialistas en psiquiatría, neurohabilitación y neurología, y todos ellos se mostraron de acuerdo en que la muchacha cumple todos los requisitos para recibir una muerte asistida. Igual dictamen han alcanzado los forenses de la Administraición de Justicia, según los cuales Noelia tiene su capacidad de decisión intacta —extremo que el padre niega y por el que presentó un recurso contencioso-administrativo contra la resolución de la Comisión de Garantías y Evaluación de Cataluña con el que lograron suspender cautelarmente el procedimiento—. Ante el fallo, el padre ha anunciado que recurrirá, llevando el caso ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) si es necesario.