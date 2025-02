Illa renueva el programa de la mujer de Puigdemont tras el apoyo de Junts al ómnibus

"Llegará un día en que los catalanes, por el simple hecho de serlo, iremos por el mundo y lo tendremos todo pagado". Antes las concesiones que el nacionalismo catalán suele obtener en sus negociaciones con el Gobierno central, no son pocas las voces que han recordado esta provocadora profecía, en parte irónica y en parte seria, del filósofo de principios del siglo XX Francesc Pujols. Un trato de favor que, en ocasiones, no solo parece afectar a los separatistas catalanes, sino también a sus familiares. Y entre ellos, de manera destacada, sobresale uno: la esposa del 'expresident' Puigdemont, Marcela Topor.

Como informamos en 'Vozpópuli', el programa que presenta Topor en la Xarxa Audiovisual Local (XAL), 'The Weekly Mag', lleva sin asomarse a la parrilla de este canal todo el mes de enero. Un periodo que coincide con el órdago lanzado por el partido de su marido a Pedro Sánchez en el Congreso, al que ha "obligado" a someterse a una cuestión de confianza —que finalmente se tramitará el 25 de este mes o el 11 del que viene— y tumbado la primera y más ambiciosa versión de su decreto ley ómnibus con ayudas a los damnificados por la DANA, el mantenimiento de las rebajas al transporte o la subida de las pensiones. Cabe recordar que la televisión en la que se emite el espacio de Topor depende la Diputación de Barcelona, en manos del PSC.

El espacio, que cuenta solo con 12.000 espectadores y por el que Topor cobra 6.000 euros mensuales, comenzó su andadura en 2018 en la cadena de la Diputación, a la sazón gobernada por Junts, pocos meses después de la huida de su marido a Bélgica. Y pese a que en 2019 la Diputación pasó a ser gobernada por la socialista Lluïsa Moret, el espacio se ha mantenido en antena hasta el pasado diciembre. Una situación que no había variado pese al aterrizaje de Salvador Illa en la Palau de la Generalitat en agosto —con la excepción de que Topor no cobra desde entonces los meses de verano que no trabaja—. No obstante, en el último programa del 2024, uno de los colaboradores, Adam Martín, se despidió de los espectadores deseándoles felices fiestas y manifestando: "Nos vemos en 2025, espero".

Renovación de un programa costoso

De momento, aún no se ha producido el reencuentro con la audiencia. Y ello a pesar de que la renovación del programa tiene lugar cada seis meses y correspondía hacerla en enero de 2025. Sea como sea, después de que el PSOE y Junts acordasen presentar un decreto ómnibus troceado con las medidas más destacadas del primero —que incluirá 29 de las 80 medidas originales—, este diario ha podido conocer que el magazín volverá a emitirse durante los fines de semana, tal y como lo hizo hasta las Navidades pasadas. De la misma manera, una pregunta escrita formulada por Vox a la XAL ha permitido conocer que el coste del programa asciende a 10.494,64 euros, de los que 1.772,73 se destinan a la dirección y presentación del programa. Asimismo, tiene asignados 6.893 euros a los redactores, 2.078,59 euros a los productores y 1.522,86 euros a gastos del área técnica.

En cualquier caso, los emolumentos concretos que percibe Topor se desconocen, pues dejaron de aparecer en el Portal de Transparencia una vez el PSC accedió al poder en la Diputación —hasta entonces, se sabe que ingresaba 6.000 euros mensuales—. Pero, si su estipendio sigue siendo el mismo, la esposa del líder de Junts habrá recibido más de 400.000 euros desde que presenta y codirije el espacio —que, como es sabido, está hecho a la medida de Topor, desarrollándose enteramente en inglés para que el catalán con marcado acento rumano de la mujer de Puigdemont no represente un problema—.