Illa regresa a Bruselas para insistir en la oficialidad del catalán pero rechaza reunirse con Puigdemont

En noviembre, Salvador Illa viajó por primera vez a Bruselas con el objetivo de "normalizar" la relación de Cataluña con la UE tras el desencuentro que supuso el 'procés'. Ahora, por segunda vez en la legislatura, Illa regresa a Bélgica en un viaje de dos días en los que tiene previsto volcarse en desencallar la oficialidad del catalán en las instituciones europeas y subrayar el compromiso de la región con Europa —en una situación de debilidad tras el ascenso de Trump—. Sobre la primera cuestión, que forma parte de los pactos entre Sánchez y el secesionismo, permanece atascada por las reticencias de la Eurocámara, cuyos estados miembros cuestionan el coste que acarrearía y que abra la puerta a que otras lenguas minoritarias exijan el mismo trato.

Para tratar de disolver este rechazo, Illa se reunirá mañana con el presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa con el que también se abordará la “situación geopolítica global, los retos y el fortalecimiento del proyecto europeo”. El encuentro resultará significativo en tanto que se trata del primero entre un presidente de la Generalitat y del Consejo Europeo desde 2011, año en el que se reunieron Artur Mas y Herman Van Rompuy. La otra reunión sustantiva la mantendrá con Teresa Ribera, vicepresidenta de la Comisión Europea, con la que tiene previsto departir de proyectos económicos como su plan ‘Cataluña lidera’, presentado recientemente en Barcelona y del que también conversará con el ‘think tank’ económico Bruegel, aunque en este caso a puerta cerrada.

Sin embargo, Illa descarta una reunión con el líder de Junts, Carles Puigdemont, pese a la cercanía entre Bruselas y Waterloo. A este respecto, en inquirida por los periodistas, la portavoz de la Generalitat, Sílvia Paneque, ha explicado que "no hay ninguna novedad al respecto y, por lo tanto, no está previsto". Cabe recordar que Puigdemont se ha quejado en diversas ocasiones de que ni Sánchez ni Illa hayan accedido a mantener un encuentro con él, negándole así —según su versión— la legitimidad como líder de la oposición en Cataluña. En este sentido, ha criticado que no solo no se ha beneficiado de la "amnistía judicial", sino tampoco de la "amnistía política".