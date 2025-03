El idilio entre Foment e Illa hace agua: la patronal critica su fiscalidad y alaba el "tanto" de Junts en inmigración

El idilio entre la patronal catalana e Illa comienza a agrietarse. Después de seis meses en los que Foment ha reivindicado el restablecimiento de la "normalidad" en Cataluña por parte de Illa y asegurar en las últimas semanas que más empresas regresarían a Cataluña tras su gestión "previsible", su presidente, Josep Sánchez Llibre, ha lanzado una "advertencia" al Govern. En una entrevista en la 2, el líder de Foment ha confesado que empieza a "tener ciertas dudas sobre el comportamiento fiscal del Govern", que ha atribuido en parte a la ascendencia de los comunes sobre el Ejecutivo catalán. "La influencia de los comunes en fiscalidad hará perder atractivo al país", ha sentenciado.

Cabe recordar que Sánchez Llibre se refirió ayer a los acuerdos en materia de vivienda de ambos grupos —que contemplan aumentar el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y el de los grandes tenedores— será un "campo de minas fiscal". Asimismo, avisó de que estas medidas no solo no supondrán más riqueza, sino que "van en el camino de redistribuir la misera en nuestro país". Unas palabras cuya dureza contrasta con el tono de complicidad mantenido hasta el momento con el nuevo Ejecutivo, que el propio Sánchez Llibre ha admitido. "Continuamos confiando en el presidente Illa, pero le hemos lanzado una advertencia", ha aseverado. Y ha recordado que, aunque el líder socialista no prometió bajar los impuestos, sí aseguró que no los incrementaría. "Y no solo los ha subido sino que los ha duplicado", ha criticado.

Al mismo tiempo, la patronal catalana se muestra cada vez más en sintonía con las políticas desplegadas por Junts per Catalunya. Por una parte, el presidente de Foment ha valorado como "muy positivo" su acuerdo con Pedro Sánchez para transferir las competencias de inmigración a Cataluña. Traspaso con el que, a su juicio, los neoconvergentes "se han apuntado un gran tanto". "Tener más eficiencia en la contratación en origen lo considero capital", ha destacado. Por otra parte, ha reivindicado la reunión que mantuvo con Puigdemont en Francia en abril del año pasado fue un acierto. "¿Por qué no lo tendría que haber visto? Los compañeros de la CEOE que me criticaron, hoy me aplauden", ha mantenido.