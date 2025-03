Hurtos en supermercados: los catalanes prefieren el aceite y los vascos los licores

El hurto en los supermercados de Cataluña sigue en aumento y ha traído una sorpresa en el ranking de los productos más robados: el aceite de oliva ha superado a los licores y se ha convertido en el artículo más sustraído en 2024. Así lo revela el cuarto estudio de hurtos en supermercados elaborado por The Source Tagging Company, que ha analizado datos de 500 establecimientos en Cataluña y el resto de España. Hasta ahora, el whisky, la ginebra y el vodka ocupaban el primer lugar en la lista desde 2022, pero el incremento del precio del aceite ha provocado un cambio en la tendencia delictiva.



Este fenómeno no se limita solo a Cataluña. Según el estudio, en comunidades como Madrid, Baleares y Andalucía, el aceite de oliva también encabeza la lista de productos más robados, mientras que en el País Vasco, La Rioja y Canarias, los licores continúan siendo los artículos más hurtados.

El impacto del precio en los hurtos

El encarecimiento del aceite de oliva ha sido clave en este cambio de liderazgo. Salvador Cañones, socio director de The Source Tagging Company, explica que "existe una relación directa entre el ascenso meteórico del hurto del aceite de oliva y el incremento de precios al que hemos asistido". En la lista de productos más robados también figuran los embutidos ibéricos, los vinos y las conservas de alta gama como el bonito y la ventresca de atún, lo que indica que los hurtos no responden a una necesidad alimentaria básica, sino que se concentran en productos de lujo.



El estudio también señala que el chocolate, el café y las cremas solares han experimentado un aumento en los robos, en parte por su elevado precio. "Hay un paralelismo alarmante entre lo ocurrido con el aceite y estos productos", aseguran desde la empresa especializada en seguridad comercial.



En Cataluña, el top 5 de artículos más robados en supermercados es el siguiente:

Aceite de oliva Licores Café Atún Chocolate

Preocupación en el sector y perspectivas para 2025

Las perspectivas para los próximos meses no son alentadoras. El 71% de los supermercados prevé que los robos seguirán aumentando en 2025, mientras que solo un 5% cree que disminuirán. Además, los hurtos cometidos por bandas organizadas siguen siendo una gran preocupación, aunque también han aumentado los casos de individuos reincidentes que actúan solos y son conocidos por los propios establecimientos.



Uno de los episodios más recientes ocurrió este fin de semana en Rubí, cuando un agente fuera de servicio de los Mossos d'Esquadra detuvo a un ladrón que había sustraído 500 euros en productos de un supermercado.



El estudio también destaca la relevancia de los receptadores, quienes adquieren los productos robados para su reventa en canales ilegales. Según los expertos, sin estos compradores, más de la mitad de los hurtos no se llevarían a cabo. En muchos casos, los receptadores llegan a encargar productos específicos, sabiendo que hay una demanda en el mercado negro.



Este hecho refuerza la hipótesis de que la mayoría de estos robos no responden a la pobreza o la necesidad, sino a la existencia de una red criminal organizada. Para la policía, estos hurtos representan un desafío, ya que muchos de los detenidos cuentan con decenas de antecedentes y, en muchos casos, quedan en libertad tras pasar por los juzgados.