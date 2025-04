El Gobierno logra que en las escuelas de la UE se imparta catalán asumiendo el 100% del coste

Nuevo guiño del Ejecutivo de Sánchez a Puigdemont. Como es sabido, una de las principales demandas que los neoconvergentes le exigen al Gobierno para seguir respaldándole en el Congreso es que el catalán sea oficial en el Parlamento Europeo. Pero, pese al esfuerzo del Gobierno, la Eurocámara sigue mostrando numerosas reticencias al proyecto y éste permanece varado. Ahora, en el entretanto, el Ejecutivo ha logrado que salga adelante su propuesta de que se imparta catalán como Otra Lengua Nacional (OLN) para los alumnos de origen español en las Escuelas Europeas. Eso sí, con la condición de que la totalidad del coste sea asumido por España, tal y como han expresado desde la Eurocámara.

Se trata de una decisión adoptada por la Junta de Gobernadores de las Escuelas Europeas, que han precisado que el hecho de que España sufrague el 100% de los costes garantizará su "neutralidad". A este respecto, el Gobierno español se ha comprometido a cubrir los salarios de los profesores y cualquier coste adicional que estas clases puedan conllevar —un extremo que el Ministerio de Educación ya había adelantado cuando dio a conocer su propuesta—. Sin embargo, ni entonces ni ahora han brindado cifras que reflejen el coste la iniciativa.

Por lo demás, el entorno del Parlamento Europeo ha aclarado que "la inclusión del catalán como otra lengua oficial no fija un precedente para otras lenguas que requieren un estatus similar". Una decisión que, señala, correspondería a la Junta de Gobernadores. Asimismo, también ha enfatizado que esta decisión no guarda relación alguna con la voluntad del Gobierno español de que en el Consejo de la Unión Europea el catalán, el vasco y el gallego adquieran el estatus de lenguas oficiales. "No anticipa la posición de los Estados miembro respecto a este asunto", han advertido.