El Gobierno de Illa asume el término 'Catalunya Nord' pese a rechazarlo su delegado en Perpiñán

La Generalitat de Illa está asumiendo una por una las ficciones del nacionalismo catalán. Recientemente, por ejemplo, 'Vozpópuli' daba cuenta de una de ellas: la asunción de un huso horario catalán diferenciado del español. Y es que, en la agenda del Govern, cuando se informa de un acto de un delegado en el extranjero, se indica la hora del acto en ese país y la "hora catalana" (en lugar de la "hora española"). Por otra parte, tal y como ha indicado el periodista Sergio Fidalgo, en la página web de las delegaciones de la Generalitat en el exterior —las conocidas como "embajadas catalanas"— figura la ubicada en Madrid, como si la capital de España perteneciese al extranjero. Pero no aparece la de Perpiñán, ciudad ubicada en una zona de Francia que el nacionalismo considera parte de Cataluña. Y que denomina con el topónimo imaginario 'Catalunya Nord'.

Precisamente, en los últimos días el secesionismo está tratando de usar el supuesto rechazo del Ejecutivo a esta nomenclatura para cuestionar de nuevo su catalanidad. Recordemos que, a pesar de que Illa está llevando más lejos la hoja de ruta nacionalista que cualquiera de sus predecesores en el cargo —tanto en materia lingüística como fiscal—, ha sido definido por Junts como el presidente de la Generalitat "más españolista de la historia" —por no mencionar a las entidades secesionistas como la Assemblea Nacional Catalana, que no duda en tacharlo de "fascista"—. Y todo ello por motivos como haber usado el castellano durante ocho segundos en el Parlament —producto de un lapsus— o no plantar al Rey en sus visitas institucionales a Cataluña.

El caso es que, la semana pasada, el director de la Casa de la Generalitat en Perpiñán, Christopher Daniel Person, fue reprendido por el independentismo durante una charla en el Parlament por usar en su intervención el término Pirineos Orientales en lugar de 'Catalunya Nord'. Person alegó que en Francia el único oficial es el primero y que mantenerlo era una cuestión de "neutralidad institucional". Sus explicaciones originaron un enojo considerable entre los partidos nacionalistas, que se aprestaron a exigir su dimisión por "ignorante" y "arrogante". "¿No sabe para quién trabaja?", resumió el diputado de Junts, Agustí Colomines. Una petición a la que se sumaron los cinco antiguos responsables de la delegación francesa, que lo acusaron de "menospreciar" el catalán y arruinar décadas de trabajo en la región.

Compromiso con el 'pancatalanismo'

La controversia, alimentada durante días por la prensa afín, obligó ayer a la portavoz de la Generalitat, Sílvia Paneque a posicionarse. Y lo hizo de manera ambivalente. De una parte, rechazó cesar a Person, en quien aseguró el Ejecutivo "mantiene la confianza". "Las declaraciones del director de la casa de Perpiñán hace referencia a nomenclaturas oficiales, y así lo dijo, que utiliza el Estado francés", indicó. No obstante, acto seguido pasó a usar ella misma el controvertido topónimo en su alocución, aclarando que el gobierno de Illa "no tiene ningún inconveniente en emplear el término 'Catalunya Nord" y legitimando así esta ficción léxica.

Y para que no quedasen dudas del compromiso del Govern con el 'pancatalanismo', añadió que éste se demuestra con hechos y no "discusiones de terminología". En este sentido, sacó a colación la reciente visita de Illa a Perpiñán, donde mostró su respaldo a la red de escuelas nacionalistas que aplican la inmersión catalana en la 'Cataluña francesa'. Y es que, a pesar de no haber sacado adelante los presupuestos y gobernar con cuentas prorrogadas, Illa ha aumentado de 650.000 euros a 800.000 la partida destinada a estos colegios franceses —lo que le ha valido el reproche de la oposición constitucionalista, que le ha recordado que en la comunidad autónoma catalana más de 20.000 niños siguen estudiando en barracones—.