Esquerra alimenta a la ultra Aliança Catalana para atizar la división en Junts

Aliança Catalana ha revolucionado el escenario político catalán. Hasta su irrupción en el Parlament tras las elecciones del 12-M, las fuerzas nacionalistas y de izquierda habían confinado en el rincón de lo que catalogaban como extrema derecha únicamente a Vox, cuya filiación españolista encajaba con el relato diseminada por el 'establishment' catalán —esto es, que las fuerzas catalanistas se identifican invariablemente con el progreso y que solo las contrarias al catalanismo podían ser ubicadas en este espectro—. Sin embargo, el auge de la radical formación de Orriols, tan beligerante contra el resto de españoles como con los extranjeros —especialmente, los de carácter musulmán— ha hecho saltar estas categorías. Lo que ha obligado al conjunto del catalanismo a redefinir su estrategia, sobre todo a Junts per Catalunya.

Y es que, mientras el resto de partidos catalanistas ha tendido un 'cordón sanitario' en torno al de Orriols, los neoconvergentes no aciertan a definir su relación con la fuerza ultra —con la que, como es sabido, comparten 'target' electoral en la Cataluña interior—. Oficialmente, están en contra de su "discurso de odio". Pero el partido se encuentra dividido entre los que abogan por entenderse con Aliança, como defendió el 'expresident' Artur Mas, y los que defienden poner distancia con Orriols, entre ellos el secretario general Jordi Turull o el diputado Agustí Colomines. En cualquier caso, conscientes de que la fuerza ultra amenaza su hegemonía dentro del nativismo catalán, están acentuando su perfil antiinmigración, como demuestra su acuerdo con Sánchez para que el Govern obtenga las competencias en la materia y pueda decidir sobre posibles expulsiones.

Ahora, después de que el último 'CIS catalán haya disparado aún más las expectativas de Aliança —pasaría de 2 a 10 escaños—, Junqueras ha visto la posibilidad de dañar a su eterno rival en el secesionismo: Puigdemont. Para ello, se ha marcado como objetivo alimentar el fenómeno Orriols y, de esta manera, debilitar a Junts atizando su división. Así, los republicanos han solicitado esta semana a la Mesa del Parlament iniciar el procedimiento para resolver si Sílvia Orriols quebrantó el Código de Conducta de la Cámara Catalana al dirigirse a la diputada musulmana de ERC Najat Driouech de manera discriminatoria y "poco respetuosa". Una petición que ha sido admitida a trámite y remitida a la Comisión del Estatuto del Diputado, que decidirá si se toman medidas contra Orriols.

Aliança, en el centro del debate

Concretamente, los republicanos reprochan a la dirigente ultra haber acusado a Driouech en diversas ocasiones de fomentar la "misógina o el "fundamentalismo islámico". También, haberle espetado que debería darle "vergüenza" portar una prenda como el hiyab en el Parlament. O que, dirigiéndose al conjunto de los republicanos, señalase la incongruencia de "denunciar la discriminación de la mujer" y, a la vez, "permitir la entrada de una diputada que hace alarde de la misógina". Estas palabras, tras la denuncia de ERC, podrían valerle a la líder de AC una amonestación pública o una sanción que oscila entre lo 600 y los 12.000 euros.

A ERC no se le escapa que medidas como éstas pueden entrar en contradicción con la inviolabilidad de los diputados. Y con un reciente informe de los letrados de la cámaar, que alerta del uso torticero de los mecanismos parlamentarios para sancionar los "discursos de odio". No obstante, saben que su adopción permitirá a Aliança cobrar aún más protagonismo, lo que redundará en perjuicio de los neoconvergentes. A los cuales no les ha pasado inadvertida la estrategia de los republicanos. "Hay presiones para hablar de Aliança Catalana todos los días", protestó Turull el martes pasado en una entrevista en 'La Hora de la 1'. Y, en sentido opuesto, reafirmó la decisión de su patido de haberse desligado de la moción de censura contra Orriols en Ripoll para no fomentar su "victimismo".

Finalmente, en relación al CEO que encumbra a Aliança, subrayó que las encuestas que realmente cuentan "son las de las urnas". Una respuesta en sintonía con lo declarado la semana pasada por Puigdemont, que despachó el sondeo de la Generalitat como "propaganda".