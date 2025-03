ERC carga contra Moncloa por la trampa tendida con Renfe: “Nos han querido enfrentar a los trabajadores”

En Esquerra Republicana, este lunes, prácticamente nadie escondía el enfado que existe con el Gobierno de Pedro Sánchez, por culpa del acuerdo del traspaso de Rodalies. En el partido que preside Oriol Junqueras se sienten "engañados" por parte del Ministerio de Transportes. Lamentan que "nos han querido enfrentar" a los trabajadores de Renfe, con la empresa que se hará cargo de la gestión de las Rodalies, "conscientes de que, llegados a este caso, nosotros no podíamos aceptar un enfrentamiento con los sindicatos".

Aunque el pacto para el traspaso de Rodalies fecha de finales del 2023, cuando el PSOE y ERC pactaron el apoyo de los siete diputados dirigidos por Gabriel Rufián a la investidura de Pedro Sánchez, no fue hasta este pasado mes de enero, con el Govern de Salvador Illa ya plenamente operativo, cuando se empezaron a dar pasos hacia esa dirección. Uno de esos pasos, y el que más polvareda ha levantado, fue precisamente la creación de una nueva empresa dirigida desde Cataluña para gestionar el servicio. Algo que no gustó nada a los trabajadores, que temían perder derechos laborales, y que amenazaron con una huelga desconvocada in extremis.

Este domingo, casi al borde de la noche, el Ministerio de Transportes, que dirige Óscar Puente, logró convencer a los trabajadores de que nada cambiaría. De que seguiría siendo Renfe, como hasta ahora, la que se haría cargo de la gestión. Algo que iba en contra de lo firmado con ERC. Estrategia, por cierto, muy empleada en esta legislatura por parte del Gobierno de Pedro Sánchez con la voluntad de contentar a unos y otros. En esta ocasión, por eso, y con el fin de ganar algo de tiempo, ERC tuvo que "tragar", según comentaba este lunes en conversación con 'Vozpópuli' un dirigente muy destacado de la formación, para evitar un choque de trenes con los sindicatos. Siendo los de Junqueras, uno de los partidos más sensibles a las demandas de los trabajadores.

"Situación límite"

En la dirección de Esquerra Republicana advierten a Sánchez de que la "situación límite" que se vive en Cataluña con los trenes de Rodalies. A diario, también este lunes, ya que muchos maquinistas no acudieron a su puesto de trabajo, según la versión oficial de Renfe porque en doce horas no tuvieron tiempo de saber que se había desconvocado de la huelga, se suceden cancelaciones y retrasos de más de una hora en las principales líneas que conectan con Barcelona y que miles de usuarios utilizan cada día para acudir a sus puestos de trabajo. De ahí que en ERC hagan un llamamiento al Gobierno de que "esto va a ser una línea roja para toda la legislatura". El PSC, ya que gran parte de su electorado utiliza tabmién las Rodalies, lo sabe y se ha puesto manos a la obra.

Reproche de Junts

Los reproches que han recibido este lunes por parte del partido de Carles Puigdemont, con quienes ERC lleva meses en una pugna constante, para ver qué partido logra más concesiones por parte del Gobierno de Pedro Sánchez, ha acabado de encender los ánimos en las filas de Esquerra Republicana contra el PSOE. El portavoz de Junts, Josep Rius, manifestó en rueda de prensa que el acuerdo entre el Gobierno y los sindicatos que permitió desconvocar la huelga en Renfe y Adif representa el "certificado de defunción" del traspaso de Rodalies. Rius afirmó que este acuerdo permitirá que Renfe y Adif sigan operando en Cataluña "igual de mal" que lo han hecho en los últimos años, y que lo sufrirán los usuarios.