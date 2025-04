El sindicato de taxistas exige endurecer las pruebas de catalán ante el auge de conductores pakistanís

Esta semana, el sindicato Élite taxi ha protestado por verse excluido del Pacto Nacional por La Lengua. Este ambicioso plan, lanzado por el Ejecutivo de Aragonès en 2022 y que contará con 200 millones de euros, tiene como propósito promover el monolingüismo en catalán en los principales ámbitos de la sociedad —especialmente, en el mundo del comercio—. Sin embargo, el principal sindicato de taxistas de Barcelona ha mostrado su indignación por "no tener ninguna presencia" en él, exclusión a su modo de parecer "incomprensible" por cuanto consideran al taxi un "actor estratégico en el futuro del catalán". Y ha recordado, además, su compromiso con las tesis lingüísticas promovidas por la Generalitat en los últimos años —invariablemente, de índole nacionalista—.

Un compromiso que se ha traducido en su insistencia en obligar a los taxistas a obtener el certificado B2 de catalán para poder ejercer en Cataluña. En la actualidad, el Área Metropolitana de Barcelona establece que los conductores de este servicio deben conocer las dos lenguas oficiales, el castellano y el catalán, acreditando como mínimo el nivel A2 de una y el B1 de la otra —sin especificar en cual deben probar un conocimiento mayor—. Normalmente, los aspirantes extranjeros optan por acreditar el A2 de catalán —nivel básico— y el B1 de castellano —nivel intermedio—.

Pero estos requisitos no son suficientes para Élite Taxi. ¿La razón? Que el catalán es una lengua "milenaria" y "amenazada", y para que sobreviva es necesario "protegerla y promoverla", según alertó ya en 2023. Recordando, además, que el taxi es la "primera imagen" que tienen muchos turistas de la ciudad, que deben saber que "aquí hay una cultura, una cultura, una lengua y una historia" singulares. Pese a todo, sus reclamaciones, que contaron con el respaldo inicial de la izquierda y el nacionalismo en el Parlamento, aun no se ha materializado en ninguna ley. Las objeciones de otros colectivos como STAC o Paktaxi parecen haber influido en ello, pues advirtieron que muchos conductores son extracomunitarios y no superarían este filtro lingüístico.

El 70% de los aspirantes, de Pakistán

Llamativamente, la preocupación de Élite Taxi por la lengua de Pompeu Fabra no se ve reflejada en su política de comunicación. Su página web no cuenta con versión en catalán y su líder, Tito Álvarez, realiza siempre sus declaraciones en español, incluso cuando lo entrevistan en canales como TV3 —práctica inédita entre los que defienden las tesis catalanistas sobre esta lengua—. ¿Qué le lleva, entonces, a reclamar un endurecimiento de los requisitos para los taxistas? Según fuentes del círculo de taxistas pakistanís consultadas por Vozpópuli, que representan el 70% de los aspirantes a obtener una licencia y 2.000 de los 10.500 taxistas de la ciudad, la razón es la voluntad de excluir a su colectivo.

Así, relatan que, con la demanda de más catalán, lo que se pretende en realidad es barrer el paso a los conductores extranjeros y que estos no representen competencia alguna. Asimismo, denuncian el "racismo" que sufren por parte de un sector de los conductores autóctonos, recordando una entrevista a un taxista pakistaní en TV3 en la que se oyen de fondo insultos xenófobos. Por lo demás, señalan que el 50% de los pasajeros son turistas, con lo que el idioma que más utilizan en sus carreras no es el castellano ni el catalán, sino el inglés. Y concluyen señalando que el nivel de catalán de los conductores pakistanís es suficiente para desempeñar su profesión sin problema. "La prueba es llevamos trabajando en Cataluña desde hace más de quince años y no hemos recibido quejas por el tema del catalán", aducen.