El 'Gran Hermano' del catalán: se disparan la delaciones e inspecciones a comercios

En una inauguración reciente, Salvador Illa sentenció en su discurso que su "gobierno es el gobierno de todos y para todos". Un cliché de la retórica política que, sin embargo, tras la conocida insistencia del separatismo en que Cataluña es un "sol poble", ha resultado liberador para una parte significativa de los catalanes. Con todo, las políticas lingüísticas del Ejecutivo socialista no parecen atender a ese designio. Y es que, pese a que más del 50% de los catalanes tiene como lengua materna el castellano y éste es oficial junto al catalán en la comunidad, la Generalitat está intensificando la exclusión del español en distintos ámbitos como la Educación y la Sanidad, pero señaladamente en los comercios.

Esta misma semana, una respuesta parlamentaria a Esquerra Republicana ha permitido conocer que el Govern de Illa no solo no ha reducido las inspecciones lingüísticas en las tiendas catalanas, sino que las ha duplicado. Y si en 2023 hubo1.022 controles, en 2024 se realizaron 2.269, derivándose de estos últimos 207 sanciones. Los datos, recopilados por la Agencia Catalana de Consumo, también revelan que, en 30 de los casos, los negocios sancionados por emplear el castellano en su rotulación recurrieron a la Justicia. No obstante, la mitad de los recursos fueron desestimados, con lo que la mayor parte estos comerciantes han abonado o deberán abonar multas que pueden ascender hasta 10.000 euros —y que al año pasado sumaron un total de 380.000 euros—.

Cabe recordar que, según lo que establece el Código de Consumo catalán, las tiendas deben rotular y tener todas u información al menos en catalán, so pena afrontar las mencionadas multas. Y aunque el Tribunal Constitucional rechazó en 2018 la norma por entender que no se podía imponer el uso de una lengua entre particulares, el Govern ha seguido aplicándola. Y piensa seguir haciéndolo. Según explicó el 'conseller' Miquel Sàmper, el Ejecutivo mantendrá la fiscalización de los establecimientos comerciales, "como ha hecho en los últimos años", para garantizar los "derechos lingüísticos" de los consumidores.

La Unión Europea investigará las multas

Unos derechos que, aplicados de este modo, solo conciernen a los catalanes catalanohablantes, según suele criticar el constitucionalismo. A esta crítica se ha sumado ahora la Unión Europea, que la semana pasada, tras una instancia del PP, aprobó investigar estas multas en Cataluña por una posible "discriminación" lingüística.

Por lo demás, no hay que olvidar que estas sanciones se producen, como reconoció el Ejecutivo, tras delaciones de ciudadanos particulares. En los últimos tiempos, estas denuncias han ido a más, auspiciadas por entidades ultra como Plataforma per la Llengua o, incluso, por ayuntamientos que colocan buzones ciudadanos a tal efecto —es el caso de Manresa o Sant Cugat—. Asimismo, personalidades de la esfera nacionalista suelen alentar en redes sociales denuncias o escraches contra estos establecimientos. Sin ir más lejos, la semana pasada el 'exconseller' de Interior Miquel Buch cargó públicamente contra un restaurante por no atenderle en catalán —lo que sus dueños niega—. Dos días más tarde, radicales empapelaron la entrada del local para denunciar su "catalanofobia".

Llamativamente, el mismo día que Buch efectuó su denuncia, el hostigamiento a estos comercios subió un nuevo peldaño. Una entidad de nuevo cuño llamada Tot República —que integra entre otras a entidades como el Consell de la Republica, Òmnium Cultural y la ANC— publicó en su web un listado de 143 comercios de Vilafranca del Penedés que —asegura el colectivo— incumplen la ley de Política Lingüística de la Generalitat. Así, con el título de "El mapa de la vergüenza", incluyen los nombres y fotografías de las tiendas "infractoras", que en muchos casos alternan carteles en castellano y catalán. Bilingüismo que no es tolerable para el colectivo, que señala en la web la "falta vergonzante de inspecciones y sanciones" por parte de la Administración.