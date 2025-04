Las dos caras de Collboni: liquida un museo independentista pero presiona a la Policía para que deje Vía Laietana

Mucho se ha hablado de la ambivalencia política de Salvador Illa. Como es sabido, en el el presidente de la Generalitat ha lanzado guiños al constitucionalismo en el terreno simbólico, restaurando las relaciones con el rey Felipe VI o acudiendo sin complejos al desfile militar del 12 de octubre en Madrid. Paradójicamente, está adoptando medidas de calado que podrían firmar sin problema un Ejecutivo de Junts o ERC, como su endurecimiento de la política lingüística o la puesta en marcha de un concierto económico para Cataluña. Sin embargo, esta ambigüedad —que no es ajena a la trayectoria del PSC en la comunidad— también está caracterizando en los últimos meses al desempeño político del alcalde de Barcelona, el también socialista Jaume Collboni.

Por una parte, el Ayuntamiento ha liquidado uno de los proyectos más cuestionados de la Ciudad Condal en las últimas décadas: el Born Centre de Cultura Memoria. Este espacio, un antiguo mercado en el emblemático barrio del Born, fue inaugurado en 2013 tras doce años de obras y 74,6 millones de inversión. ¿Su objetivo? Erigirse en el epicentro de los fastos del tricentenario de 1714, que en el imaginario nacionalista representa el año en que Cataluña perdió sus "libertades nacionales" —al menos, así es como suele aparecer consignado en los libros de texto de la comunidad—. En este sentido, llegó a ser definido por Torra como la "zona cero de los catalanes". No obstante, el lugar nunca llegó a conectar con el público, quedando como uno de los juguetes rotos más caros del 'procés'.

Sin embargo, el consistorio anunció el pasado martes una renovación profunda del polémico centro. Esté prescindirá de su actual denominación —ligada inevitablemente al proceso independentista— y pasará a llamarse 'El Born. Museo de Historia de Barcelona'. Cambio en consonancia con su nuevo propósito: convertirse en el eje de la red de museos del mismo nombre, cuyos 17 centros se encuentran repartidos por toda la ciudad. Además, está previsto que se reformulen todas sus salas, que no obviarán el papel de la ciudad en los sucesos de 1714 pero incorporarán lo acontecido en ella entre el siglo XV y el siglo XX. Una renovación muy lejos de los intereses del separatismo municipal, cuya última petición fue que se restaurase la deteriorada 'senyera' gigante que ondea su exterior —cuya asta mide, no por casualidad, 1.714 centímetros—.

Guerra simbólica en Vía Laietana

Paralelamente, Collboni ha adoptado una postura deferente con el nacionalismo en relación al Jefatura de Policía en Vía Laietana. En principio, está previsto que ésta se "resignifique", transformándose en un memorial del franquismo que atestigüe los abusos que se cometieron en esa etapa. Con esta iniciativa, el PSC trata de satisfacer las demandas de los partidos independentistas, que persiguen una victoria simbólica sobre el Estado expulsando a la policía nacional del centro de Barcelona. Recordemos que, durante el 'procés', los manifestantes nacionalistas increpaban a los agentes mientras los constitucionalistas agradecían su presencia, haciendo estos últimos del lugar una nueva referencia contra el secesionismo. Pero el separatismo no se da por satisfecho con la propuesta socialista, pues no implica expulsar a la policía del edificio.

Por este motivo, ERC, comunes y Junts aprobaron en el Parlament el pasado martes una propuesta para trasladar la Jefatura de Vía Laietana a un complejo policial en la Verneda, un barrio periférico de la ciudad. Y aunque el grupo socialista evitó apoyar la iniciativa recurriendo a la abstención, su concejal de Cultura, Xavier Marcé, asumió como propio en su intervención el punto de vista del independentismo. Así, Marcé explicó que su formación estaba "de acuerdo de manera genérica" con la propuesta, calificando de "obvio" que el edificio de la comisaría tenía que ser un "espacio de memoria" y aclarando que ello no era "compatible" con la presencia "de la policía". Con todo, alegó que dicha conversión no presuponía que el "traslado se pueda realizar de manera inmediata". Y que, en cualquier caso, la decisión correspondía al Ministerio del Interior, no al Ayuntamiento. Argumentos que no convencieron a ERC, que los tildó de "excusas de mal pagador".