'Cordón sanitario' o pactos con Orriols: división en Junts ante el auge de Aliança

Tradicionalmente, el nacionalismo había capitalizado el rechazo de una parte de los catalanes con los extranjeros. En este sentido, conviene recordar que, para un sector significativo de Junts y ERC, lo catalanes con orígenes en el resto de España pertenecen a esa última categoría —una discriminación recogida en numerosas declaraciones de sus líderes—. Sin embargo, a medida que la población inmigrante ha ido creciendo en Cataluña, y especialmente la de origen musulmán —que el nacionalismo favoreció frente a la sudamericana por cuestiones lingüísticas—, al rechazo a lo español se le ha sumado la hostilidad a los inmigrantes, sobre todo en las provincias del interior. Un territorio que solía ser un feudo neoconvergente y en el que la Aliança Catalana está creciendo como la espuma a su costa.

Los resultados del último sondeo del Centro de Estudios de Opinión de la Generalitat —el "CIS catalán"— han confirmado esta tendencia. Así, la formación liderada por Sílvia Orriols, azote de la inmigración en la comunidad, ha visto como sus escaños podrían multiplicar por cinco, pasando de ostentar dos a entre 8 y 10. Precisamente, los mismos que perderían los de Puigdemont, cuyos 35 diputados actuales podrían reducirse hasta entre 27 y 29. Como era previsible, la onda expansiva de estas cifras ha hecho mella en la formación neoconvergente, cuya política con respecta al partido ultranacionalista de Orriols ha sido criticada por errática y contradictoria.

En un principio, tras la irrupción en los pasados comicios de AC en el Parlament, Junts se sumó al cordón sanitario que la izquierda y el nacionalismo tendieron en torno a la formación —una zona de exclusión en la que ya antes habían confinado a Vox—. Sin embargo, la popularidad creciente de Aliança y el temor de Junts a enojar a un electorado compartido condujo a los neoconvergentes a frustrar 'in extremis' la moción de censura contra Orriols en Ripoll, localidad de la que ésta es alcaldesa. El argumento esgrimido por Junts para este viraje de última hora fue no alimentar el victimismo de la formación ultra, manteniendo a la vez que rechazaba su "discurso del odio". Y el secretario general, Jordi Turull, descartó posibles pactos en los comicios municipales de 2027.

Mas, defensor de los pactos

No obstante, un sector creciente de Junts no ve con malos ojos alcanzar acuerdos con el partido radical. A esta facción, que suele manifestar sus posturas fuera del foco público, le puso voz el pasado febrero el 'expresident' Artur Mas. "Hay que hablar con Aliança Catalana", defendió Mas en una entrevista, manifestando que "no hay votos buenos ni votos malos". Y para respaldar su posición, recordó que él mismo no mostró reparos en alcanzar acuerdos durante su presidencia con la CUP, un partido también "muy ultra, aunque de izquierdas". De nuevo, Turull fue el encargado de acallar el debate, indicándole a Mas que la política de pactos de Junts no le correspondía decidirla a él sino a los órganos de la formación.

Pero estas divergencias han vuelto a aflorar a raíz del mentado CEO. El exconcejal de Junts en Altafulla, Héctor López Bofill — figura con predicamento en mundo secesionista desde hace décadas que antes había militado en las filas de ERC—, tomó partido ayer en la polémica sobre Aliança de forma meridiana: "Pienso que en Junts hay que empezar a asumir que sólo se podrá volver a gobernar con un proyecto independentista pactando con Aliança Catalana". Esta postura —que conecta con la de otro 'puigdemontista como el presidente de la ANC, Lluis Llach— no tardó en ser replicada por el diputado Agustí Colomines, perteneciente a la facción contraria. "Pues ya te digo que conmigo no cuentes", le espetó Colomines a López Bofill en redes.

No en vano, este diputado —junto a otros como Aurora Madaula— mantiene en materia de inmigración o el islam una postura diametralmente opuesta a la de Aliança Catalana. El enero pasado, por ejemplo, tras la expulsión de dos imanes extremistas de Cataluña por parte de la policía nacional, planteó combatir la radicalización yihadista en las mezquitas con "cursos de catalán" y formación en "derechos humanos" y "valores democráticos".