Cataluña extiende el pancatalanismo en Valencia inyectando 400.000€ a entidades nacionalistas

Durante el 'procés', circuló con profusión por redes sociales un mapa ficticio de Los Países Catalanes que solía suscitar la estupefacción de algunos usuarios. El motivo es que las lindes de la nación anhelada por los autores de aquel atlas separatista no solo incluía varias comunidades españolas colindantes con la catalana, sino también casi la mitad de Francia. En general, el pancatalanismo —la ideología que defiende que Cataluña debe anexionarse los territorios donde se hable catalán— no lleva tan lejos su propósito expansionista. Lo que no le impide considerar territorio catalán a la Comunidad Valenciana, las Islas Baleares, un parte de Aragón, el Rosellón francés, Andorra, una ciudad italiana llamada el Alguer y un modesto territorio en Murcia llamado El Carche.

De acorde a esa visión —que sus críticos tachan de "imperialista"—, el nacionalismo catalán suele destinar ayudas a entidades pancatalanistas de esos territorios para materializar en un futuro lo que denominan 'Catalunya la Gran'. Sin ir más lejos, es lo que ha hecho la Generalitat catalana en uno de estos territorios, la Comunidad Valenciana, donde en 2024 inyectó a estos colectivos más de 400.000 euros. Según ha computado Hablamos Español, ateniéndose a lo publicado por la Base de Datos Nacional de Subvenciones, durante ese ejercicio uno de los colectivos más beneficiado fue la Fundación Escola Valenciana, que percibió un total por parte del Gobierno catalán de 100.000 euros.

Esta fundación, que aboga por la exclusión del castellano como lengua vehicular en la Comunidad Valenciana mirándose en el espejo de la inmersión catalana, recibió el pasado 10 de diciembre la subvención citada por parte de la Oficina de Apoyo a la Iniciativa Cultural de la Generalitat de Salvador Illa y tramitada a través del Departament de Cultura. Pese a esta ayuda, la fundación tiene previstas manifestaciones a finales de marzo ante el "contexto de gran hostilidad política y social hacia la lengua, con un modelo de educación reaccionario, conservador y discriminatorio que menoscaba el aprendizaje del valenciano y, por lo tanto, su uso social".

Contra la eleccion de lengua

Otra de las entidades beneficiadas es la Fundación Sambori, que en 2023 ingresó 23.320 euros gracias a una subvención catalana. Este colectivo, que impulsa cada año el premio literario Sambori, pretende "abrir caminos para la normalización lingüística y del uso social y cultural del valenciano". También, "defender los derechos lingüísticos" de los valencianos —en alusión a los de los catalanoparlantes—, así como a la "unidad de la lengua". Y, aunque también recibe ayudas de la Generalitat valenciana y de la Diputación, su dependencia económica del gobierno catalán se refleja en su página web, la cual informa de que la "elaboración" de la misma ha sido posible gracias a una "subvención del Institut de les Lletres Catalanes". La cantidad apercibida, en cualquier caso, no aparece especificada.

Finalmente, el otro colectivo acreedor de ayudas catalanas responde al nombre de Acción Cultural del País Valencià, dándose a conocer este último año por haber organizado las manifestaciones contra el 'popular' Diego Mazón a raíz de su gestión en la DANA —y que se ha personado en la causa judicial contra el dirigente valenciano—. Esta entidad es la que recibió el año pasado el montante más voluminoso: 273.875 euros. Que, presumiblemente, usará para "la promoción de la lengua y la cultura propias del País Valenciano, así como de la conciencia civil que se deriva". Una conciencia bajo la cual se han manifestado en los últimos días contra la votación del PP valenciano para que las familias escojan la lengua de su preferencia en la Educación de la comunidad. ¿Su lema? "La lengua no se toca".