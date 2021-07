La presidenta del Parlament, Laura Borràs, ha sostenido este viernes que, "a falta de un nuevo referéndum civilizado, pactado y vinculante en un Estado maduro", en Cataluña rige el resultado del 1-O a favor de la independencia.

"El referéndum lo hemos hecho. Lo hicimos el 1-O y tuvo el resultado que tuvo, desde el punto de vista del resultado pero sobre todo de las consecuencias que este referéndum comportó", ha dicho en una entrevista en 'SER Cataluña', recogida por Europa Press.

Borràs ha subrayado que este es el posicionamiento de Junts, al preguntársele por una entrevista que publica este viernes 'El País' en la que el secretario general, Jordi Sànchez, defiende esta misma tesis.

Cuestionada por si esta idea difiere de la que el propio Sànchez expresó en un artículo hace un mes -en el que mantuvo que el 1-O fue un instrumento de negociación-, ha dicho que ahí el secretario general opinó a título individual, y que sus ideas "no excluían" la postura general del partido.

"Sin el 1-O yo no estaría donde estoy. Sin el 1-O, Junts no existiría, no sería lo que es", ha añadido la presidenta del Parlament y dirigente de Junts.

Sobre si la estrategia de ERC ante el diálogo obliga a Junts a modular la suya, ha dicho que cada formación tiene sus ideas y que el resultado electoral "obliga a que los partidos independentistas, con el resultado que tuvieron, deban buscar acuerdos".

Por otro lado, ha expresado su escepticismo ante el diálogo planteado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "el de las mil caras", que considera que ha ido cambiando de opinión en función de sus intereses, en sus palabras.

Ha considerado que los indultos han llegado "por la presión europea" y por decisiones favorables en el plano internacional -como el informe del Consejo de Europa-, y ha abogado por resolver la situación de independentistas con causas pendientes a través de la amnistía.

Parlament

Borràs ha afirmado que en el Parlament hay mucho trabajo por hacer en el marco del diálogo, y ha dicho que las dos querellas, cuatro reprobaciones y una denuncia ante el Tribunal Supremo presentadas contra ella no impedirán que prosiga con su labor parlamentaria: "Hago mi trabajo y lo hago con determinación y firmeza".

También ha llamado a los grupos parlamentarios a ponerse de acuerdo para acordar renovaciones de órganos estatutarios que dependen de la Cámara y cuyo mandato ha caducado, para lo que ve voluntad de entendimiento.

El expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont sigue queriendo "volver a Cataluña" y lamenta no poder hacerlo con garantías.

Puigdemont y Vox

Según Borràs, el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont sigue queriendo "volver a Cataluña" y lamenta no poder hacerlo con garantías, ha dicho, preguntada por que el líder de Junts se plantee pedir la nacionalidad belga y quedarse por el momento en el país, según publica este viernes 'El Periódico'.

"Debería poder hacerlo con garantías si viviéramos en un Estado democrático que valorara esta condición de europarlamentario. Por lo tanto, que pueda vivir en Bélgica con confortabilidad es lo que ha estado haciendo en los tres últimos años y medio, y ahora mismo además con condición de europarlamentario", ha explicado.

Sobre el tuit de Vox señalando al editor de 'El Jueves', ha dicho que lo ve "peligrosísimo" porque a su entender fomenta un discurso del odio que tiene consecuencias que ha pedido no normalizar.