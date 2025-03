Activada la alerta por mal estado del mar

La Guardia Urbana de Barcelona ha intensificado su presencia en el litoral de la ciudad para garantizar la seguridad de los ciudadanos ante el mal estado del mar. Este miércoles, se ha procedido al cierre de los espigones y las áreas donde las olas rompen con fuerza, en un esfuerzo por prevenir posibles accidentes. El plan de actuación se activa en fase de alerta cuando se emite un aviso por condiciones marítimas adversas, especialmente si se espera que las olas superen los 2,5 metros de altura. En tales circunstancias, el litoral barcelonés se ve afectado, representando un peligro tanto para las personas como para el mobiliario urbano.

¿Cuándo se permite el surf en Barcelona?

El protocolo municipal, conocido como Plan de actuación municipal por mal estado del mar (PAEM), establece que actividades acuáticas como el surf, windsurf y padelsurf están permitidas durante las fases de prealerta y alerta. Sin embargo, estas se realizan bajo la responsabilidad de cada individuo. Es importante destacar que, aunque estas prácticas están permitidas en dichas fases, las fuerzas de seguridad tienen la autoridad de prohibirlas si consideran que existe un riesgo grave y específico para la seguridad de los ciudadanos. Esta medida busca proteger tanto a los deportistas como a la comunidad en general.

El litoral de Barcelona es un área de gran atractivo, no solo para los residentes, sino también para visitantes y turistas. No obstante, las condiciones marítimas adversas pueden transformar este atractivo en un escenario peligroso. La Guardia Urbana, consciente de estos riesgos, ha implementado un plan de acción que se activa en situaciones de alerta. Este plan no solo busca proteger a las personas, sino también minimizar los daños al mobiliario urbano, que puede verse afectado por la fuerza del mar.

El despliegue de las fuerzas de seguridad en el litoral es una medida preventiva que busca evitar situaciones de riesgo. Cuando se emite un aviso de mal estado del mar, la prioridad es garantizar la seguridad de todos. En este contexto, se prohíbe el acceso a ciertas áreas, como los espigones, donde la fuerza de las olas puede ser especialmente peligrosa. Esta acción preventiva es fundamental para proteger tanto a los ciudadanos como a las infraestructuras de la ciudad.

Medidas de seguridad en el litoral barcelonés

La intensidad de las olas y las condiciones climáticas pueden cambiar rápidamente, lo que requiere una respuesta ágil y efectiva por parte de las autoridades. La Guardia Urbana de Barcelona, en coordinación con otros organismos, monitoriza constantemente el estado del mar para tomar decisiones informadas. Esta vigilancia continua permite adaptar las medidas de seguridad según las necesidades del momento, garantizando así una protección efectiva para todos los que se encuentren en el litoral.

En situaciones de alerta, la colaboración entre las autoridades y la comunidad es esencial. Las fuerzas de seguridad no solo se encargan de cerrar el paso en áreas peligrosas, sino que también informan y educan a la población sobre los riesgos asociados al mal estado del mar. Esta comunicación es clave para asegurar que todos comprendan la importancia de seguir las indicaciones y respetar las restricciones impuestas.