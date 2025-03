Asaltan una carpa del PP de Barcelona al grito de "los okupas son personas"

Pese al fin del 'procés', los ataques contra los partidos y entidades constitucionalistas en Cataluña siguen siendo moneda corriente. El último episodio tuvo lugar ayer en el barrio de Sant Andreu, en Barcelona, conocido por su carácter familiar pero también por sus asociaciones antisistema. En él, una carpa del PP de Barcelona que denunciaba las okupaciones en la ciudad y en la que se encontraba su líder, Daniel Sirera, fue asaltada por un grupo de radicales, algunos encapuchados y otros a cara descubierta. Los asaltantes irrumpieron en la carpa, increparon a los miembros del PP y arrancaron con violencia los carteles que rezaban "Fuera Okupas".

Entre los gritos que les lanzaron a los 'populares', además del habitual "Fuera fascistas", se pudo escuchar un alegato a favor de la okupación: "Los okupas son personas. Es delito de odio [en referencia a la campaña del PP], asquerosos". Acto seguido, la mujer que profirió dichos gritos, añadió: "Que vale mil euros una mierda de habitación en Barcelona, y hay gente que no puede pagar el alquiler. Cómo que 'fuera okupas', fuera tú, fascista de mierda". El PP de Barcelona, como contamos en Vozpópuli, está recorriendo los distintos barrios de Barcelona con una oficina móvil recogiendo denuncias contra la okupación y asesorando jurídicamente a los vecinos afectados.

Tras el escrache, Sirera ha manifestado en X su repulsa ante lo sucedido, argumentando que combatir la "okupación" ilegal "no es fascismo, es justicia". "No nos van a amedrentar con insultos ni violencia", ha vindicado. El grupo municipal ha contado con el respaldo, asimismo, de líder de PP nacional, Alberto Núñez Feijóo, que ha mantenido que la "defensa de la propiedad privada y la seguridad de los vecinos no admite amenazas ni presiones". Y ha subrayado: "El compromiso del Partido Popular contra la okupación ilegal es firme. Todo nuestro apoyo al PP de Barcelona".