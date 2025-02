Arrancan las comisiones bilaterales que el PSC usará para allanar sus pactos con ERC

Nuevo capítulo en las cesiones del Gobierno al secesionismo. Este lunes por la tarde tendrá lugar la primera de las reuniones de la comisión bilaterales entre el Gobierno y la Generalitat —previstas en el Estatut y que llevaban dos años sin celebrarse— para avanzar en los compromisos adquiridos por Illa con Esquerra y los comunes. En concreto, hoy se celebrará la comisión de infraestucturas, y a lo largo de este mes de febrero se materializarán las tres siguientes: la Generalitat-Estado, la de transferencias y la de asuntos económicos y fiscales. Ésta última, fijada para el día 28, es la que más expectativas genera, pues abordará la puesta en marcha del concierto económico catalán que los republicanos arrrancaron al Ejecutivo a cambio de la investidura del ‘president’ Illa.

En la reunión de esta tarde se avanzará en el traspaso de Rodalies, sobre cuyas trabas la consejera de Territorio Sílvia Paneque ha advertido: "Hay quien pide resolver el traspaso de Rodalies en un instante y, si no se ha podido lograr durante cuatro décadas, quiero ser muy clara, no lo resolveremos de manera inmediata". Así, en la reunión que presidirán el secretario de Estado de Transportes y Movilidad Sostenible, José Antonio Santano Clavero, y la ‘consellera’ Paneque, se abordará qué tipo de empresa mixta que operará Rodalies una vez se haga efectivo el traspaso de competencias. Una empresa que, se sabe, presidirá la Conselleria de Territori pero estará participada por Renfe. Asimismo, se avanzará en la transferencia de la línea R1—que transcurre por el Maresme— y otras cuestiones.

Después que el Ejecutivo de Illa no lograse aprobar los presupuestos en 2025 y se viese obligado a prorrogarlos, estos encuentros bilaterales revisten una gran importancia. Gracias a ello, podrá esgrimir frente a Esquerra y los comunes que está cumpliendo con los acuerdos de investidura —los primeros afirman que no validarán las políticas de Illa mientras no cumpla con ellos—.

Y es que, pese a que las cuentas no hayan salido adelante, el PSC confía en que Esquerra valide una modificación de la prórroga de los presupuestos que supondría una inyección extra de 4.000 millones, que representaría un balón de oxigeno para el Ejecutivo de Illa. Sin embargo, estos encuentros —que suponen un privilegio adicional en el trato de la Generalitat catalana con el Gobierno central— complican la relación de Cataluña con el resto de autonomías, con cuyos presidentes ha estado reuniéndose Illa para explicarles que el cupo catalán no pone en peligro la solidaridad.