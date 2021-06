La Assamblea Nacional Catalana (ANC) se reunió en febrero de 2020 con el autor del informe del Consejo de Europa sobre la situación de los políticos y activistas condenados por sedición por los hechos del procés. Así lo ha comunicado la propia asamblea, que ahora se congratula de que su "labor internacional" haya dado resultados.

La Comisión de Asuntos Legales de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa ha aconsejado a España que reforme dicho delito del Código Penal "para que no parezca que se castiga la libertad de expresión", como vienen sosteniendo los independentistas catalanes a raíz del juicio de los presos en el Tribunal Supremo por el referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017.

La publicación del informe originó una serie de reacciones. ERC y Junts, partidos socios en el Govern, fueron los primeros en sostener que las conclusiones del Consejo de Europa avalan sus tesis de que en España hay "persecución política" y se vulneran los derechos de los independentistas. No obstante, a última hora de la tarde del jueves, el Gobierno de Pedro Sánchez emitía un comunicado afirmando que "la Comisión de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos tacha de inconstitucional e ilegal su actuación".

El Ejecutivo central hacía hincapié en su comunicado que "en su relato, Cilevics también reconoce en la redacción del texto de resolución que 'España es una democracia vibrante, donde impera una

cultura de debate público abierto y libre, y donde la mera expresión de puntos de vista pro-independentistas no proporciona base alguna para abrir una causa penal. La APCE respeta plenamente el orden constitucional de España'".

Sin embargo, en el informe también se aconseja a las autoridades españolas reformar las disposiciones penales sobre rebelión y sedición de tal manera que "no puedan interpretarse de manera que anulen la despenalización de la organización de un referéndum ilegal" en 2005 o den lugar a "sanciones desproporcionadas".

Apuesta también por la reforma legal para "considerar indultar o liberar de la prisión a los políticos catalanes condenados por su papel en la organización del referéndum inconstitucional y las manifestaciones pacíficas masivas relacionadas", para estudiar "retirar los procedimientos de extradición" y para "retirar los enjuiciamientos restantes también de los funcionarios de menor rango involucrados en el referéndum inconstitucional de 2017".

Turquía y España

El autor del informe, Boris Cilevics, es un parlamentario letón. Cuando estaba preparando el informe, en febrero del pasado año, resultó polémico que el Congreso dedicara casi 5.000 euros para sufragar el coste de su visita a España, aunque correspondía a los acuerdos de funcionamiento entre instituciones.

En ese mes, según publicó la ANC en su web, se vio también con una delegación de la entidad independentista, con su presidenta, Elisenda Paluzie, al frente. De acuerdo con el comunicado de la ANC, Cilevics estudia la vulneración de los derechos políticos y "ha empezado investigando Turquía y el Estado Español porque son los países con más presos políticos".

Independentistas, como kurdos

En otro documento elaborado por este parlamentario letón, según añade la ANC en su comunicado, "relacionó la persecución de cargos electos catalanes por el Estado español después del referéndum de independencia con tres alcaldes kurdos que el gobierno turco encarceló y sustituyó por miembros del partido de Erdogan".

Fuentes de Societat Civil Catalana consultadas por este medio explican que Civelics les contactó para reunirse con él y Rafael Ribó, el defensor del pueblo catalán y destacado amigo del independentismo. Fue una reunión muy poco productiva, según relata Fernando Sánchez Cuesta, presidente de SCC: "En mi vida me he reunido con muchas personalidades internacionales para hablar de Cataluña. En algunas he notado simpatía por las reivindicaciones independentistas. En ninguna había visto tal grado de beligerancia en favor de las tesis soberanistas. Había asumido el marco mental del independentismo, y además lo demostraba y te contradecía cuando exponías tus argumentos".