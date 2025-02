2024, el año "más violento" de las prisiones catalanas: más de 600 funcionarios agredidos

"El año más violento de su historia reciente". Así es como define la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) el año 2024 por lo que respecta a las prisiones catalanas. Y es que durante ese año 607 funcionarios fueron agredidos, lo que representa un 4,3% más que en 2023. Un año en el que, además, como recuerda el sindicato, se produjo el asesinato en marzo de Núria López, una cocinera de 48 años que trabajaba desde 2015 en la prisión de Mas d'Enric, en Tarragona. La cocinera murió a manos de un asesino que cumplía condena por homicidio y se encontraba en el módulo para presos más violentos. "Este brutal asesinato conmocionó a todo el Estado y especialmente al colectivo de los trabajadores penitenciarios", relata este sindicato.

Pero no solo se han disparado este tipo de ataques. Según CSIF, las agresiones sexuales a funcionarias también han aumentado, pasando de 22 en 2023 a 27 en 2024. De estas 27, casi el 60% fueron cometidas por internos extranjeros (16), mientras que el resto, 11 casos, lo fueron por españoles. Una radiografía que, en opinión de CSIF, pone de relieve el "grave problema de seguridad al que se enfrentan los trabajadores del sector". Y que el sindicato no duda en responsabilizar a la "nefasta gestión" de la Generalitat. "No nos equivocaríamos al afirmar que el dúo formado por Gemma Ubasart (consellera de Justicia) y Amand Calderó (secretario de Medidas Penales) ha sido el peor de la historia", afirman.

Las soluciones pasan, para CSIF por ampliar las plantillas para "hacer frente al envejecimiento del colectivo penitenciario", así como reconocerlos como agentes de la autoridad. Asimismo, estiman imprescindible la renovación de infraestructuras obsoletas; restringir el acceso a los recintos penitenciarios a asociaciones que "fomentan la violencia contra los funcionarios"; que se separe a los internos violentos. Finalmente, también reclaman que a los agentes de seguridad se les permita el uso de aerosoles.