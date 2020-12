Cataluña iniciará el domingo la vacunación en geriátricos con 200.000 dosis

Cataluña iniciará este domingo la vacunación contra la covid-19 de las personas mayores que viven en residencias geriátricas y los trabajadores que les atienden con las 200.000 dosis que se prevé que lleguen antes de ese día.

Así lo ha asegurado este martes la subdirectora general de Promoción de la Salud, Carmen Cabezas, que coordinará el operativo de vacunación en Cataluña, en declaraciones a TV3.

Cabezadas ha afirmado que la vacuna será voluntaria y que es "totalmente segura y efectiva", y se ha mostrado convencida de que "nos ayudará a salir de esta situación de pandemia y a evitar más muertes".

Registro médico

También ha precisado que se registrará en el historial médico de cada persona si se ha vacunado o no porque "si una persona se pone enferma, hemos de saber si estaba vacunada, para estudiar la efectividad de la misma".

Según ha dicho, Salud no se plantea de momento imponer la obligatoriedad de la vacuna a todos los ciudadanos. En las residencias, donde la vacunación comenzará el próximo domingo, se administrarán dosis a las personas que no sean positivas o no tengan síntomas, como fiebre.

Cabezas ha añadido que se intentará llegar a una o dos residencias de cada región sanitaria de Cataluña, a través de 250 equipos de vacunación.

Una reserva de vacunas se quedará en el Banco de Sangre y Tejidos, para que si alguna de las sedes de vacunación avanza más rápido pueda usar las de reserva.