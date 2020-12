Cataluña permitirá viajar para visitas familiares en Navidad y marca franjas horarias en bares

Cataluña restringirá la movilidad diaria al ámbito comarcal salvo visitas a familiares durante las fiestas de Navidad, sin modificar el máximo de 10 comensales en casa, y establecerá franjas horarias en bares y restaurantes para que estén abiertos solo en las horas de las comidas.

El vicepresidente del Govern, Pere Aragonès, y la consellera de Presidencia, Meritxell Budó, han explicado en una rueda de prensa telemática estas medidas "quirúrgicas", que suponen un "paso atrás" en el plan de desescalada.

"No podrá ser la Navidad que querríamos, sabemos que no vamos bien y ante la constatación de que el aumento de contagios no se ha estabilizado y continúa creciendo, el Govern ha decidido actuar porque hay que frenar la covid como sea, cueste lo que cueste", ha afirmado Aragonès.

Cataluña registra 2.252 casos y 20 fallecidos más

Cataluña ha registrado hasta este viernes 367.982 casos confirmados acumulados de coronavirus --335.280 con una prueba PCR o test de antígenos--, 2.252 más que en el recuento del jueves, ha informado la Conselleria de Salud de la Generalitat a través de su página web.

La cifra de fallecidos total se sitúa en 16.544, que son 20 más que los registrados el miércoles: 10.242 en hospital o centro sociosanitario, 4.354 en residencia, 972 en domicilio y 976 que no son clasificables por falta de información.

En cuanto a los pacientes ingresados actualmente, la cifra se sitúa en 1.547, lo que supone un aumento de 15 respecto al último recuento.

Un total de 344 pacientes se encuentran ingresados en la unidad de cuidados intensivos (UCI) --de centros públicos y privados--, uno menos que en el balance anterior.

La velocidad de reproducción de la enfermedad (rt) sigue por encima de 1 y ha subido hasta 1,41, mientras que la incidencia acumulada en los últimos 14 días es de 229,06 por cada 100.000 habitantes.

La tasa del riesgo de rebrote ha subido: el jueves alcanzaba un nivel de 274, y 24 horas después está en 302.

En las residencias de ancianos ha habido hasta ahora 26.565 personas que han dado positivo, de las que 7.563 han muerto y 105 se encuentran actualmente ingresadas.