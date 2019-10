Acoso independentista en la ruta escolar: “Si eres tan española, no subirás más”

“Si eres tan española, bajas del bus, vas caminando y no volverás a subir más”. Esa es la amenaza que tuvo que escuchar una niña de 15 años. Se lo espetó la monitora del autobús escolar que le llevaba de camino a casa. La mujer intervino en una conversación sobre fútbol que en ese momento mantenían los alumnos para increpar a la niña y a su hermano, también menor de edad.

Así consta en la denuncia que esta madre presentó el viernes pasado ante el puesto de la Guardia Civil de Canovelles (Barcelona), según informan fuentes del caso a Vozpópuli. Los hechos se remontan al pasado 15 de octubre. Sus hijos, un chico y una chica, volvían a casa en la ruta junto a sus compañeros del instituto, situado en la localidad barcelonesa de Centelles.

Los menores estaban manteniendo una discusión sobre fútbol como la que se produciría en cualquier autobús escolar entre jóvenes aficionados, si acaso más acalorada cuando se trata de seguidores de equipos rivales. En ese marco irrumpió la monitora sin que nadie le hubiese pedido su opinión.

"Ignorantes, dais pena"

“Sois unos ignorantes y dais pena, libertad presos políticos”, les dijo a lo dos menores delante del resto de compañeros. Vozpópuli se ha puesto en contacto con el instituto, que no se hace responsable de lo sucedido con dos de sus alumnos de los que este periódico no ofrecerá más datos para evitar que sean identificados. Su directora, a través de un portavoz, se ha negado a atender a este diario y ha derivado las preguntas al Consejo Comarcal de Osuna. En el instituto dicen no tener conocimiento sobre los hechos.

La denunciante basa su denuncia en el relato que le transmitieron sus hijos, que le dijeron que la monitora se llamaba “María”. En su denuncia ante la Guardia Civil, esta mujer se queja de que ha intentado recabar más información en el colegio, pero no le han aportado más información. Ni siquiera le han admitido una queja por estos hechos.

Vozpópuli se ha puesto en contacto también con el Consejo Comarcal de Osuna. Este organismo presume de tener un total de 43 autocares que transportan diariamente hasta su centro escolar unos 1.400 alumnos de educación infantil, primaria, secundaria y postobligatoria. Preguntado por este incidente concreto, una portavoz del Departamento de Transporte escolar ha declinado ofrecer detalles: “No vamos a dar información, es confidencial. No vamos a hablar con ningún periódico”.