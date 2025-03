Castilla-La Mancha se posiciona como referente nacional e internacional en la gestión de medicamentos peligrosos

El Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (SESCAM) ha logrado un reconocimiento significativo a nivel nacional e internacional por su enfoque en la gestión de medicamentos peligrosos. Este logro subraya su dedicación a la seguridad y el bienestar de sus profesionales sanitarios, quienes se enfrentan a riesgos en su entorno laboral. Durante la reciente Global Health Workforce Week en Barcelona, Dagoberto Andrés Bejarano Ugalde, Coordinador Regional del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales, presentó los aspectos clave de la 'Guía de Actuación frente al Riesgo de Exposición a los Medicamentos Peligrosos para los Trabajadores del SESCAM'. Esta guía se ha convertido en una herramienta esencial desde su publicación en 2018.

Seguridad en el sector sanitario

La conferencia 'Hazardous Drugs Management: an official guide', parte del ICOH Joint Conference of Occupational Health for Health Workforce, sirvió como plataforma para que el SESCAM destacara la relevancia de su guía. Revisada en 2022, esta guía ha sido fundamental para mejorar la seguridad y reducir los riesgos para la salud del personal sanitario. La guía cubre todas las etapas del proceso, desde la recepción y almacenamiento hasta la manipulación, preparación, gestión de residuos y manejo de excretas de pacientes tratados con sustancias peligrosas. Estas medidas aseguran un entorno de trabajo más seguro para todos los involucrados en el manejo de estos medicamentos.

Entre las medidas concretas implementadas, la guía detalla la señalización y re-etiquetado de medicamentos peligrosos en los Servicios de Farmacia. También se incluye la formación especializada para los profesionales que participan en la preparación, manipulación y administración de fármacos. Además, se ha establecido la preparación centralizada de medicamentos de los Grupos I y II de la lista NIOSH en los Servicios de Farmacia. Estas acciones buscan minimizar los riesgos asociados al manejo de medicamentos peligrosos, protegiendo así a los trabajadores de salud.

¿Cómo protege el SESCAM a sus profesionales?

El SESCAM ha implementado una serie de medidas de seguridad adicionales para proteger a sus profesionales. Entre ellas, se encuentra el uso de cabinas de seguridad biológica y sistemas cerrados de transferencia de medicamentos. También se prioriza el uso de dosis unitarias para evitar el fraccionamiento, y se emplean kits de derrames para limpieza y descontaminación. Además, se ha establecido un programa de vigilancia de la salud para los profesionales en riesgo.

Estas iniciativas son parte de un esfuerzo continuo por garantizar un entorno de trabajo seguro y proteger la salud de los trabajadores. La 'Guía de Medicamentos Peligrosos' del SESCAM ha sido reconocida como uno de los dos documentos técnicos de referencia en España por la Comisión Europea en 2023. Esta guía ha sido fundamental para el desarrollo de la Guía para la Gestión Segura de Productos Medicinales Peligrosos en el Trabajo. La guía se mantiene como un documento vivo, sujeto a actualizaciones periódicas para incorporar los últimos avances científicos y tecnológicos en el campo. Estas actualizaciones aseguran que el SESCAM siga siendo un referente en la gestión segura de medicamentos peligrosos.

Actualmente, el SESCAM está llevando a cabo una revisión interna para ajustarse a las recientes modificaciones de la NIOSH List of Hazardous Drugs in Healthcare Settings, de 2024. Esta revisión es parte del compromiso del SESCAM de mantenerse al día con las mejores prácticas y estándares internacionales en la gestión de medicamentos peligrosos. La experiencia presentada en Barcelona demuestra el liderazgo de Castilla-La Mancha en la implementación de medidas preventivas y de seguridad en el ámbito sanitario. Esta dedicación a la seguridad y la salud de sus profesionales ha sido clave para el reconocimiento internacional del SESCAM.