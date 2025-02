Castilla-La Mancha pone en marcha el nuevo calendario vacunal a lo largo de toda la vida

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha implementado desde este viernes un nuevo calendario de vacunación e inmunización sistemáticas, diseñado para abarcar todas las etapas de la vida y atender a los grupos de riesgo. Este plan busca garantizar la protección de la salud de los ciudadanos, adaptándose a las necesidades actuales. La iniciativa se centra en ofrecer un esquema de vacunación actualizado que responda a las recomendaciones de las autoridades sanitarias. Con la puesta en marcha de este calendario, se espera mejorar la cobertura vacunal y reducir la incidencia de enfermedades prevenibles en la región.

¿En qué consiste el nuevo esquema de vacunación?

El nuevo calendario de vacunación de Castilla-La Mancha incluye una serie de inmunizaciones que se administrarán a lo largo de la vida. Estas vacunas están diseñadas para proteger contra diversas enfermedades que pueden afectar a diferentes grupos de edad. Además, el plan contempla la inclusión de vacunas específicas para grupos de riesgo, como personas con enfermedades crónicas o inmunodeprimidas.

Este enfoque integral busca no solo proteger a los individuos, sino también contribuir a la salud pública en general, reduciendo la transmisión de enfermedades en la comunidad. Este viernes, la Consejería de Sanidad de Castilla-La Mancha ha destacado la importancia de este nuevo calendario de vacunación. Se ha enfatizado que la actualización del esquema vacunal es fundamental para mantener la eficacia de las inmunizaciones y adaptarse a las recomendaciones científicas más recientes.

La implementación de este calendario es el resultado de un proceso de revisión exhaustivo, en el que se han tenido en cuenta las necesidades específicas de la población de la región. La administración regional subraya que la vacunación es una herramienta clave para la prevención de enfermedades.

Actualizaciones constantes de ambos calendarios

Ambos calendarios están sometidos a continuas actualizaciones para adaptarse a los cambios epidemiológicos de las enfermedades inmunoprevenibles, así como a los avances científicos y tecnológicos en el área de las inmunizaciones preventivas.



En este documento se establecen las recomendaciones de vacunación e inmunización de Castilla-La Mancha a lo largo de toda la vida para el año 2025, en línea con lo acordado en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS) del 16 de diciembre de 2024.



El acceso al nuevo calendario se puede realizar a través del siguiente enlace https://sanidad.castillalamancha.es/ciudadanos/vacunacion/calendario-vacunaciones



Las novedades del calendario de 2025 son la vacunación sistemática frente al Virus del Papiloma Humano (VPH) con una sola dosis a niñas y niños de doce años y la recaptación para la vacunación frente a VPH, con pauta de una sola dosis, de mujeres y varones que no hayan recibido ninguna dosis frente a VPH, entre 13 y 18 años, ambos inclusive, “pues en estos grupos de edad lo que se ha visto es que antes se vacunaba con dos dosis y ahora se ha visto que con una sola dosis es igualmente efectivo”, ha dicho la directora general de Salud Pública, Laura Ruiz, que ha añadido que esta recaptación se realizará de forma gradual.



Las mujeres y varones pendientes de la segunda o tercera dosis dentro de su pauta de vacunación sistemática según el calendario anterior deberán ser informados del cambio a la pauta de una sola dosis, y no precisarán ninguna dosis adicional.



En la vacunación en grupos de riesgo, respecto a la vacuna frente al papiloma, se amplía la edad hasta los 45 años, incluidos, para hombres que tienen sexo con hombres y personas en situación de prostitución, con pauta de una dosis hasta los 25 años inclusive (si no hay inmunodepresión) y una pauta de dos dosis desde los 26 a los 45 años (si no hay inmunodepresión).

La otra principal novedad que tenemos en el calendario a lo largo de toda la vida es la vacunación de los bebés frente al rotavirus, que es un virus que puede producir enfermedades gastrointestinales. Esta implementación se iniciará el 1 de marzo de 2025 con los niños nacidos a partir del 1 de enero de 2025”, ha explicado Laura Ruiz.

“La otra principal novedad que tenemos en el calendario a lo largo de toda la vida es la vacunación de los bebés frente al rotavirus, que es un virus que puede producir enfermedades gastrointestinales. Esta implementación se iniciará el 1 de marzo de 2025 con los niños nacidos a partir del 1 de enero de 2025”, ha explicado Laura Ruiz.





Hay que recordar que con la aprobación de los presupuestos regionales para 2025, en materia de Salud Pública continuará la inversión en materia de prevención de la enfermedad, con los más de 38 millones de euros destinados a vacunas.