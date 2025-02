El impulso al mercado de alquiler en Toledo ha dado un paso significativo con el anuncio del Gobierno de Castilla-La Mancha sobre la construcción de 124 nuevas viviendas en el barrio de Santa María de Benquerencia, en la ciudad de Toledo. Emiliano García-Page, presidente de Castilla-La Mancha, encabezó la ceremonia de colocación de la primera piedra de este ambicioso proyecto. La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, el consejero de Fomento, Nacho Hernando, y el alcalde de Toledo, Carlos Velázquez, también estuvieron presentes en el acto. Este evento contó además con la participación del delegado de la Junta en Toledo, Álvaro Gutiérrez, y la directora general de Vivienda, Inés Sandoval. Nacho Hernando, consejero de Fomento, explicó que estas 124 viviendas forman parte de un total de 526 que se construirán en Toledo.

Están destinadas a familias con ingresos mensuales que no superen los 3.000 euros. Hernando subrayó que no se trata de viviendas de alquiler social, sino que están pensadas para jóvenes, trabajadores, enfermeras y médicos del Hospital Universitario de Toledo. Este proyecto busca no solo mejorar los servicios, prestaciones y derechos, sino también fortalecer la infraestructura de vivienda en la región, un aspecto fundamental para el desarrollo de la comunidad.

¿Cómo beneficia este proyecto a la comunidad?

El consejero de Fomento destacó que este proyecto es parte de una respuesta del sistema para la población, con una extrapolación hacia un planteamiento más global. En sus declaraciones, Hernando enfatizó que Castilla-La Mancha siempre ha buscado ser parte de la solución, en lugar de ser parte del problema. Criticó a aquellos que bloquean leyes y planes necesarios, planteando la situación como una trinchera en lugar de un puente.

Este enfoque proactivo se refleja en la postura de la región, que actúa como un faro en medio de la tormenta política que afecta al país. La postura de Castilla-La Mancha ha sido calificada como razonable y sensata, y se ha convertido en un modelo a seguir en medio de la turbulencia política nacional. Esta postura se ha visto reflejada en el decálogo presentado por el presidente García-Page en la Conferencia de Presidentes, que busca guiar a la región a través de estos tiempos difíciles. En este contexto, la construcción de estas viviendas representa un paso adelante en la implementación de políticas que beneficien a la población, promoviendo el acceso a viviendas asequibles y de calidad.

124 viviendas en el barrio de Santa María de Benquerencia

Las nuevas viviendas estarán ubicadas en el Paseo de Gregorio Marañón, en el barrio de Santa María de Benquerencia. El proyecto implica una inversión de 12,7 millones de euros y se llevará a cabo utilizando un modelo de construcción industrializada. Ávita, la división de construcción industrializada de Grupo Avintia, será la encargada de llevar a cabo esta obra. Esta iniciativa se enmarca en la colaboración público-privada y forma parte del Plan 10.000 impulsado por el Gobierno de García-Page, que busca ampliar el mercado de vivienda en la región. El Plan 10.000 tiene como objetivo construir viviendas tanto para la compra-venta como para el alquiler, con especial atención a las zonas donde el mercado está más tensionado, como las capitales de provincia y los corredores de Henares y de La Sagra. A un año de su puesta en marcha, el Gobierno regional ya ha iniciado el 40% del plan, financiado con fondos Next Generation. Este esfuerzo busca paliar las necesidades de vivienda en la región, ofreciendo soluciones sostenibles y accesibles para la población.