Vazquez Abad, el 'azote' de Begoña Gómez que puso contra las cuerdas a Castells

El senador del PP Jesús Vázquez Abad (Núremberg, Alemania, 1967) tiene una dilatada carrera en la docencia y también en la política. Conoce la Universidad al dedillo y ese fue uno de los motivos que le hizo aprovechar el paso de Manuel Castells por el Pleno del Senado este miércoles para preguntar por el ascenso meteórico de Begoña Gómez en el ámbito académico. "Llevaban semanas evitando responder a nuestra pregunta por escrito. Todo evasivas", cuenta a Vozpópuli.

El exalcalde de Ourense quería saber qué requisitos académicos y/o méritos profesionales consideraba el sociólogo que debía reunir una persona para dirigir una cátedra de una universidad pública. La mujer del presidente se ha convertido en directora de una cátedra extraordinaria en la Universidad Complutense de Madrid, un cargo que suelen ocupar doctores, investigadores universitarios o profesores con plaza fija con una vasta trayectoria.

Vázquez Abad recordó a Castells que "hasta la fecha" los requisitos para dirigir una cátedra en la universidad pública atendían a dos tipos: tener una brillante carrera académica o una carrera profesional de reconocido prestigio. "¿En cuál de las dos se ajusta la candidata Begoña Gómez?", planteó.

Castells apela a la autonomía universitaria

"Una carrera universitaria es sólida y dura, no gaseosa y sustancial como el vapor que sube como el champán. Dígale ahora a los profesionales universitarios que lo brillante de una carrera académica no son los méritos, sino quien los firma con el perfil adecuado, como ser la pareja del presidente del Gobierno, que les adelanta por la vía rápida cuando ni siquiera debe jugar ese partido", denunció.

El ministro de Universidades, Manuel Castells, defendió que la designación de Begoña Gómez como directora de una cátedra como pudo. Explicó que -según recoge la Ley Orgánica de Universidades (LOU)- las universidades, en función de su autonomía, pueden desarrollar figuras colaborativas con otras entidades públicas o privadas, fundaciones, empresas, etc., entre las cuales están las cátedras extraordinarias.

Y también corresponde a las instituciones universitarias la ordenación y designación de los cargos en esas cátedras, que se rigen por los estatutos de la universidad exclusivamente.

"Castells huyó hacia delante"

Pero la respuesta de Castells no logró convencer a quien fuera profesor de la UNED; consejero de Educación, Universidades y Cultura de la Junta de Galicia y portavoz de Universidades en el Congreso de los Diputados. "Dígale a las universidades que su ministro asiste impávido a su transformación en agencia de colocación de afines", lanzó.

"La flamante codirectora manifestaba dirigirse a empresas que busquen el incremento del estado de bienestar. De eso saben mucho, desde luego, pues anda que no ha mejorado el estado de bienestar para sus parejas, para sus amigos y para sus afines. Del resto, a saber. Entiendo ahora por qué han quitado ustedes la Ética del currículum", zanjó.

El senador 'popular' nació en Alemania, pero lleva Orense hasta en la médula. "A mí la palabra Orense me puede y la profesión docente también", comenta a este diario. "Tengo la sensación de que Castells huyó hacia delante porque no sabía qué decir. Por mucho que no se trate de una cátedra docente y sí de un puesto de dirección creado ad hoc es verdaderamente chocante que una universidad de tanto prestigio como la UCM elija a una persona que no cumple con ningún requisito", insiste.

Podrá ser legal, reconoce, pero no es ético. "En cualquier otro país de alrededor esto no existe. Pero es que en este mismo país hay muchas parejas de cargos públicos que jamás han tenido una carrera profesional asociada al cargo de sus maridos o de sus mujeres", señala.

Fichaje de Núñez Feijóo

Vázquez Abad se doctoró en Ciencias Económicas y fue decano de la Facultad de Ciencias Empresarialesy Turismo de Ourense. Se afilió al PP con 15 años. También trabajó unos años en la banca, donde entró gracias a una beca. Fue diputado de este mismo partido en la Cámara Baja.

En abril de 2009 fue designado por Alberto Núñez Feijóo para ocuparse de la Consejería de Educación y Ordenación Universitaria, entrando a formar parte del nuevo gobierno popular de la Junta de Galicia tras la mayoría absoluta. Además fue diputado del Parlamento de Galicia entre 2012 y 2015 y alcalde de Orense por el PP desde junio de 2015 hasta junio del 2019. "Los resultados no fueron buenos y me aparté", reconoce.

"En todos los trabajos trato de ser positivo y en todos los trabajos pueden defender los intereses de tus vecinos. Desde el Campus Universitario a la alcaldía. Yo no busco el enfrentamiento, pero la Universidad tiene problemas que hay que solucionar con urgencia", considera.

"Las universidades españolas tienen un problema financiero, tienen plantillas muy envejecidas y encima afronta una pandemia y las consecuencias que conlleva para los estudios. Pero las prioridades del Gobierno parecen ser otras", advierte.

"Si con todos los candidatos que reúnen requisitos para dirigir cátedras, una universidad tan reconocida internacionalmente como la Complutense elije a la mujer del presidente sin cumplirlos... Algo falla en el sistema", concluye.